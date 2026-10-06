Küçük İlçe Problemlerinden Açlığa Dayanamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Haftanın ikinci gününde timeline yine beklenmedik yerlerden güldürdü. Bölümünü puanına seçtiren üniversite adayları, yemekhane kuyruğunda örnek porsiyona göz diken öğrenciler ve kahve söylemeye çekinen Yozgatlı genler akışın başrolünde.
Milli arada boş kalan Twitter'ın yaptıkları, anne tavsiyeleri ve iPhone'un anılar slaytı da bu derlemede yerini aldı.
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Tercih listesini puan doldurdu, kendisi sadece onayladı
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iPhone'un "Anılara göz at" slaytının bu seferki konusu rüşvet
Yozgatlı genler pumpkin spice latte siparişine geçit vermiyor
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Gece 01.25'te gelen fotoğrafa "naber" diye dönmenin bedeli ağır oldu
Yarım saatlik yemekhane kuyruğunda tek hedef örnek porsiyon
Milli ara 15. güne girince timeline'ın hâli bu
Anne ilişki tavsiyesi verecek ama geçmiş dosyalar ortada
Hocaya afiyet olsun diye çekilen sandviç bütün ilçeye ilan oldu
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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