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Küçük İlçe Problemlerinden Açlığa Dayanamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Küçük İlçe Problemlerinden Açlığa Dayanamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 18:10
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Haftanın ikinci gününde timeline yine beklenmedik yerlerden güldürdü. Bölümünü puanına seçtiren üniversite adayları, yemekhane kuyruğunda örnek porsiyona göz diken öğrenciler ve kahve söylemeye çekinen Yozgatlı genler akışın başrolünde.

Milli arada boş kalan Twitter'ın yaptıkları, anne tavsiyeleri ve iPhone'un anılar slaytı da bu derlemede yerini aldı.

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Tercih listesini puan doldurdu, kendisi sadece onayladı

Tercih listesini puan doldurdu, kendisi sadece onayladı
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Babadan agresiflik, anneden kafaya takmama: miras böyle paylaşılmış

iPhone'un "Anılara göz at" slaytının bu seferki konusu rüşvet

iPhone'un "Anılara göz at" slaytının bu seferki konusu rüşvet
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Yozgatlı genler pumpkin spice latte siparişine geçit vermiyor

Yozgatlı genler pumpkin spice latte siparişine geçit vermiyor
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Gece 01.25'te gelen fotoğrafa "naber" diye dönmenin bedeli ağır oldu

Gece 01.25'te gelen fotoğrafa "naber" diye dönmenin bedeli ağır oldu
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Yarım saatlik yemekhane kuyruğunda tek hedef örnek porsiyon

Yarım saatlik yemekhane kuyruğunda tek hedef örnek porsiyon
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Milli ara 15. güne girince timeline'ın hâli bu

Milli ara 15. güne girince timeline'ın hâli bu
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Anne ilişki tavsiyesi verecek ama geçmiş dosyalar ortada

Anne ilişki tavsiyesi verecek ama geçmiş dosyalar ortada
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Hocaya afiyet olsun diye çekilen sandviç bütün ilçeye ilan oldu

Hocaya afiyet olsun diye çekilen sandviç bütün ilçeye ilan oldu
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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