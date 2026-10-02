article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Kargocu ve Kuryelerle Yaşanan Komik Anıları Paylaşarak Güldüren Kişiler

Kargocu ve Kuryelerle Yaşanan Komik Anıları Paylaşarak Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2026 - 15:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Zil çalıyor ama kulaklık takılı, telefon sessizde, kapıda ödeme için üzerinde nakit yok. Online alışverişin en gergin sahneleri hep aynı kişiyle, kargocu ya da kuryeyle yaşanıyor ve herkesin elinde bu sahnelerden en az bir anı var.

X'te yıllardır paylaşılan kargo ve kurye anıları da tam bunu gösteriyor. Kimi paketini Van'dan Ankara'ya bütün aktarma merkezlerini gezdirerek aldı, kimi tek sokaklık bir köyde kargocu olmayı hayal etti, kimi de kapıda nakit olmayınca beklemediği bir mesajla karşılaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kulaklıkla zili duymayınca mahalle seferber oldu, iş çilingire kadar gitti

Kulaklıkla zili duymayınca mahalle seferber oldu, iş çilingire kadar gitti
twitter.com

Kargocunun "Neden nerdesin" çıkışı yazışmayı bir anda tersine çevirdi

Kargocunun "Neden nerdesin" çıkışı yazışmayı bir anda tersine çevirdi
twitter.com

Polonya'daki tek sokaklık köy, kargocuların rüyası olarak görüldü

Polonya'daki tek sokaklık köy, kargocuların rüyası olarak görüldü
twitter.com

Van'dan Ankara'ya aktarma aktarma giden kargo milli mücadele destanına döndü

Van'dan Ankara'ya aktarma aktarma giden kargo milli mücadele destanına döndü
twitter.com

Sessizdeki telefonu çıkartacak kişi sorusunun cevabı kargocu abi oldu

Sessizdeki telefonu çıkartacak kişi sorusunun cevabı kargocu abi oldu
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kardeşe gelen kargo, dedeyle aynı isim yüzünden babaanneyi şoka soktu

Kardeşe gelen kargo, dedeyle aynı isim yüzünden babaanneyi şoka soktu
twitter.com

İlk kez kadın kurye gelecek diye evde "açılın yoldan Sümeyye geliyor" havası esti

İlk kez kadın kurye gelecek diye evde "açılın yoldan Sümeyye geliyor" havası esti
twitter.com

"Kargom nerede?" sorusunun cevabı dağıtım değil, deniz kenarında piknik çıktı

"Kargom nerede?" sorusunun cevabı dağıtım değil, deniz kenarında piknik çıktı
twitter.com

Kapı açılmasa da gitmeyen kurye internetin kalbini kazandı

Kapı açılmasa da gitmeyen kurye internetin kalbini kazandı
twitter.com

Eşinin beğenmediği paketleri taşıyan kişi, mesaide kargocuları geçtiğini ilan etti

Eşinin beğenmediği paketleri taşıyan kişi, mesaide kargocuları geçtiğini ilan etti
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dört gündür kusan kedinin sorumlusu kargo poşeti çıktı

Dört gündür kusan kedinin sorumlusu kargo poşeti çıktı
twitter.com

Kapıda ödeme IBAN'a kaydı, kargocudan "dekolte atarmısınız" mesajı geldi

Kapıda ödeme IBAN'a kaydı, kargocudan "dekolte atarmısınız" mesajı geldi
twitter.com

Pos cihazını unutan kuryenin çözümü motorun arkasında ATM yolculuğu oldu

Pos cihazını unutan kuryenin çözümü motorun arkasında ATM yolculuğu oldu
twitter.com

Navigasyonda PTT aratıp yarım saat yürüyen kişi, aradığının posta kutusu olduğunu gördü

Navigasyonda PTT aratıp yarım saat yürüyen kişi, aradığının posta kutusu olduğunu gördü
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın