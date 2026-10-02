Kargocu ve Kuryelerle Yaşanan Komik Anıları Paylaşarak Güldüren Kişiler

Zil çalıyor ama kulaklık takılı, telefon sessizde, kapıda ödeme için üzerinde nakit yok. Online alışverişin en gergin sahneleri hep aynı kişiyle, kargocu ya da kuryeyle yaşanıyor ve herkesin elinde bu sahnelerden en az bir anı var.

X'te yıllardır paylaşılan kargo ve kurye anıları da tam bunu gösteriyor. Kimi paketini Van'dan Ankara'ya bütün aktarma merkezlerini gezdirerek aldı, kimi tek sokaklık bir köyde kargocu olmayı hayal etti, kimi de kapıda nakit olmayınca beklemediği bir mesajla karşılaştı.