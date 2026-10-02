Kargocu ve Kuryelerle Yaşanan Komik Anıları Paylaşarak Güldüren Kişiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Zil çalıyor ama kulaklık takılı, telefon sessizde, kapıda ödeme için üzerinde nakit yok. Online alışverişin en gergin sahneleri hep aynı kişiyle, kargocu ya da kuryeyle yaşanıyor ve herkesin elinde bu sahnelerden en az bir anı var.
X'te yıllardır paylaşılan kargo ve kurye anıları da tam bunu gösteriyor. Kimi paketini Van'dan Ankara'ya bütün aktarma merkezlerini gezdirerek aldı, kimi tek sokaklık bir köyde kargocu olmayı hayal etti, kimi de kapıda nakit olmayınca beklemediği bir mesajla karşılaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kulaklıkla zili duymayınca mahalle seferber oldu, iş çilingire kadar gitti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kargocunun "Neden nerdesin" çıkışı yazışmayı bir anda tersine çevirdi
Polonya'daki tek sokaklık köy, kargocuların rüyası olarak görüldü
Van'dan Ankara'ya aktarma aktarma giden kargo milli mücadele destanına döndü
Sessizdeki telefonu çıkartacak kişi sorusunun cevabı kargocu abi oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kardeşe gelen kargo, dedeyle aynı isim yüzünden babaanneyi şoka soktu
İlk kez kadın kurye gelecek diye evde "açılın yoldan Sümeyye geliyor" havası esti
"Kargom nerede?" sorusunun cevabı dağıtım değil, deniz kenarında piknik çıktı
Kapı açılmasa da gitmeyen kurye internetin kalbini kazandı
Eşinin beğenmediği paketleri taşıyan kişi, mesaide kargocuları geçtiğini ilan etti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dört gündür kusan kedinin sorumlusu kargo poşeti çıktı
Kapıda ödeme IBAN'a kaydı, kargocudan "dekolte atarmısınız" mesajı geldi
Pos cihazını unutan kuryenin çözümü motorun arkasında ATM yolculuğu oldu
Navigasyonda PTT aratıp yarım saat yürüyen kişi, aradığının posta kutusu olduğunu gördü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın