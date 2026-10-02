Nicolas Cage'in 10,5 Milyon Dolarlık Villasında Obruk Paniği: Yeni Görüntüler Hasarın Boyutunu Gösterdi
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Hollywood’un en renkli oyuncularından biri olan Cage, bu kez filmleriyle değil, evi yüzünden gündemde. Malibu’daki 10,5 milyon dolarlık villasının önünde açılan dev obruğun ardından yayımlanan yeni görüntüler, hasarın boyutunu ortaya koydu.
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Leaving Las Vegas ile Oscar kazanan Nicolas Cage, kariyeri boyunca hem aksiyonun hem sanat sinemasının unutulmaz yüzü oldu.
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2024’te 10,5 milyon dolara satın aldığı Malibu villası, açılan dev obruk nedeniyle hasar gördü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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