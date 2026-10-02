Nicolas Cage'in 10,5 Milyon Dolarlık Villasında Obruk Paniği: Yeni Görüntüler Hasarın Boyutunu Gösterdi

62 yaşındaki Nicolas Cage, 1980’lerden bu yana beyazperdenin en tanınan ve en çok konuşulan oyuncularından biri. Kariyerinde ilk büyük çıkışını Raising Arizona ve Moonstruck gibi filmlerle yaptı. Leaving Las Vegas’ta bir alkolik senaristi canlandırdığı performansıyla da En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı.

Ardından 1990’ların ortasında The Rock, Con Air ve Face/Off ile aksiyon sinemasının en tanınan isimlerinden biri hâline geldi. National Treasure serisi ise onu ailece izlenen macera filmlerinin de yüzü yaptı. Adaptation’daki ikiz kardeş rolü bir Oscar adaylığı getirirken, Cage’in sıradışı seçimleri onu kimi zaman tartışmalı, kimi zaman da akılda kalan bir isim yaptı.

Son yıllarda Mandy, Pig ve The Unbearable Weight of Massive Talent gibi yapımlarla hem eleştirmenlerin hem hayranların ilgisini yeniden kazandı. Yani Cage’in popülerliği, aradan geçen onca yıla rağmen azalmadı.