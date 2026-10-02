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Nicolas Cage'in 10,5 Milyon Dolarlık Villasında Obruk Paniği: Yeni Görüntüler Hasarın Boyutunu Gösterdi

Nicolas Cage'in 10,5 Milyon Dolarlık Villasında Obruk Paniği: Yeni Görüntüler Hasarın Boyutunu Gösterdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 15:32
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Hollywood’un en renkli oyuncularından biri olan Cage, bu kez filmleriyle değil, evi yüzünden gündemde. Malibu’daki 10,5 milyon dolarlık villasının önünde açılan dev obruğun ardından yayımlanan yeni görüntüler, hasarın boyutunu ortaya koydu.

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Leaving Las Vegas ile Oscar kazanan Nicolas Cage, kariyeri boyunca hem aksiyonun hem sanat sinemasının unutulmaz yüzü oldu.

Leaving Las Vegas ile Oscar kazanan Nicolas Cage, kariyeri boyunca hem aksiyonun hem sanat sinemasının unutulmaz yüzü oldu.

62 yaşındaki Nicolas Cage, 1980’lerden bu yana beyazperdenin en tanınan ve en çok konuşulan oyuncularından biri. Kariyerinde ilk büyük çıkışını Raising Arizona ve Moonstruck gibi filmlerle yaptı. Leaving Las Vegas’ta bir alkolik senaristi canlandırdığı performansıyla da En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı.

Ardından 1990’ların ortasında The Rock, Con Air ve Face/Off ile aksiyon sinemasının en tanınan isimlerinden biri hâline geldi. National Treasure serisi ise onu ailece izlenen macera filmlerinin de yüzü yaptı. Adaptation’daki ikiz kardeş rolü bir Oscar adaylığı getirirken, Cage’in sıradışı seçimleri onu kimi zaman tartışmalı, kimi zaman da akılda kalan bir isim yaptı.

Son yıllarda Mandy, Pig ve The Unbearable Weight of Massive Talent gibi yapımlarla hem eleştirmenlerin hem hayranların ilgisini yeniden kazandı. Yani Cage’in popülerliği, aradan geçen onca yıla rağmen azalmadı.

2024’te 10,5 milyon dolara satın aldığı Malibu villası, açılan dev obruk nedeniyle hasar gördü.

2024’te 10,5 milyon dolara satın aldığı Malibu villası, açılan dev obruk nedeniyle hasar gördü.

Cage, okyanus kıyısındaki bu malikâneyi 2024 yılında 10,5 milyon dolara satın almıştı. Villa, Eylül ayının başında yaşanan olay sırasında tadilat halindeydi. Evin önünde açılan yaklaşık 9 metreye 9 metre büyüklüğündeki obruk, yalnızca yolu değil; bir çiti, seyyar tuvaleti ve bitişikteki caddenin bir bölümünü de içine çekti.

Hello dergisinin aktardığına göre olayın, bölgeyi etkisi altına alan Tropikal Fırtına Marie ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Fırtına, bölgede tehlikeli yüksek gelgitlere ve sel baskınlarına neden olmuştu. Gaz hizmetleri önlem olarak kesilmiş, bölgede acil tahliye kararı alınmıştı.

Aradan yaklaşık üç hafta geçtikten sonra yayımlanan yeni hava görüntülerinde evin çevresinin güvenlik amacıyla kapatıldığı görülüyor. Fayanslarla kaplı terasın büyük bölümü kaldırılmış, geriye yalnızca bazı parçalar kalmış. Açığa çıkan yamaçta, terasın temelinin bir parçası olduğu düşünülen üzeri toprakla kaplı ahşap parçalar da dikkat çekiyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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