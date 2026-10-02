Oscar Ödüllü Oyuncuya Eski Eşinden Olay Suçlama: Oğluna Şiddet İddiasıyla Mahkemeye Başvurdu
Hollywood’un en tanınan oyuncularından Halle Berry, kariyeri boyunca pek çok unutulmaz karaktere hayat verdi. X-Men serisinde Storm’u canlandıran, James Bond filminde Jinx rolüyle izleyici karşısına çıkan Berry, Monster’s Ball’daki performansıyla Oscar kazandı. Ünlü oyuncu, bu kez eski eşi Olivier Martinez’le yaşadığı velayet anlaşmazlığıyla gündemde.
Halle Berry ile Olivier Martinez arasındaki velayet anlaşmazlığında yeni bir gelişme yaşandı. Martinez, eski eşinin 12 yaşındaki oğulları Maceo’ya fiziksel şiddet uyguladığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Tam velayet ve uzaklaştırma talep eden oyuncunun başvurusunun ardından geçici tedbir kararı verildi. Berry’nin avukatı ise iddiaları reddederek başvuruyu “asılsız ve kasıtlı olarak yanıltıcı” diye nitelendirdi. Tarafların yeniden mahkeme karşısına çıkacağı duruşma 16 Ekim’de yapılacak.
Halle Berry ile Olivier Martinez’in evliliği sona erdi ancak oğullarına ilişkin anlaşmazlıkları devam ediyor.
Olivier Martinez, oğullarına fiziksel şiddet uygulandığını iddia ederek tam velayet istedi.
Mahkeme geçici uzaklaştırma kararı verdi; Berry’nin oğluyla görüşmeleri tamamen kesilmedi.
Halle Berry’nin avukatı iddiaları reddetti: “Asılsız ve kasıtlı olarak yanıltıcı.”
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