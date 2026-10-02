Oscar Ödüllü Oyuncuya Eski Eşinden Olay Suçlama: Oğluna Şiddet İddiasıyla Mahkemeye Başvurdu

Martinez, 1 Ekim’de Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne sunduğu başvuruda, 26 Eylül’de Berry’nin evinde yaşandığını öne sürdüğü bir olayı anlattı.

Dilekçesine göre Maceo, sanal gerçeklik gözlüğüyle oyun oynarken annesiyle tartıştı. Martinez, tartışma sırasında Berry’nin oğullarına fiziksel müdahalede bulunduğunu ve boynunu sıktığını iddia etti. Bunlar Martinez’in mahkemeye sunduğu beyanlar; olayın bu şekilde gerçekleştiği henüz yargı kararıyla doğrulanmış değil. thedailybeast.com

Başvuruya, olayın ardından aile üyeleri arasında gönderildiği belirtilen mesajlar da eklendi. Martinez, oğlunun kendisini arayarak evden alınmasını istediğini anlattı. Dilekçede, Berry ile Martinez arasında o akşam ve ertesi gün gerçekleştiği belirtilen yazışmalar da yer aldı. people.com

Martinez, iddialarını yalnızca bu olayla sınırlı tutmadı. Geçmişte de benzer sorunlar yaşandığını ileri sürerek oğlunun hem hukuki hem fiziksel velayetinin tamamen kendisine verilmesini istedi. Berry’nin görüşmelerinin geçici olarak durdurulması da talepleri arasındaydı.