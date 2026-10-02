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Oscar Ödüllü Oyuncuya Eski Eşinden Olay Suçlama: Oğluna Şiddet İddiasıyla Mahkemeye Başvurdu

Oscar Ödüllü Oyuncuya Eski Eşinden Olay Suçlama: Oğluna Şiddet İddiasıyla Mahkemeye Başvurdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 15:10
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Hollywood’un en tanınan oyuncularından Halle Berry, kariyeri boyunca pek çok unutulmaz karaktere hayat verdi. X-Men serisinde Storm’u canlandıran, James Bond filminde Jinx rolüyle izleyici karşısına çıkan Berry, Monster’s Ball’daki performansıyla Oscar kazandı. Ünlü oyuncu, bu kez eski eşi Olivier Martinez’le yaşadığı velayet anlaşmazlığıyla gündemde.

Halle Berry ile Olivier Martinez arasındaki velayet anlaşmazlığında yeni bir gelişme yaşandı. Martinez, eski eşinin 12 yaşındaki oğulları Maceo’ya fiziksel şiddet uyguladığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Tam velayet ve uzaklaştırma talep eden oyuncunun başvurusunun ardından geçici tedbir kararı verildi. Berry’nin avukatı ise iddiaları reddederek başvuruyu “asılsız ve kasıtlı olarak yanıltıcı” diye nitelendirdi. Tarafların yeniden mahkeme karşısına çıkacağı duruşma 16 Ekim’de yapılacak.

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Halle Berry ile Olivier Martinez’in evliliği sona erdi ancak oğullarına ilişkin anlaşmazlıkları devam ediyor.

Halle Berry ile Olivier Martinez’in evliliği sona erdi ancak oğullarına ilişkin anlaşmazlıkları devam ediyor.

Halle Berry ile Fransız oyuncu Olivier Martinez’in ilişkisi, 2010 yılında Dark Tide filminin çekimleri sırasında başladı. Çift, Temmuz 2013’te Fransa’da evlendi ve aynı yılın ekim ayında oğulları Maceo’yu kucaklarına aldı. Ancak evlilikleri uzun sürmedi; 2015 yılında ayrılacaklarını açıkladılar. 

Ayrılıklarının ardından velayet ve mali düzenlemelere ilişkin süreç yıllarca devam etti. 2023’te sonuçlanan anlaşmada ortak velayet düzenlemesi bulunuyordu. Berry’nin Martinez’e aylık 8 bin dolar çocuk nafakası ve belirli bir gelir eşiğinin üzerindeki kazancından ek ödeme yapması da kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmaya varılması, oğullarının yetiştirilmesine ilişkin bütün sorunların çözüldüğü anlamına gelmedi. Eski çift, Maceo’nun bakımı konusunda yeniden mahkemeye taşınan anlaşmazlıklarla gündeme geldi. Son başvuruda ise Martinez, doğrudan çocuğun güvenliğine ilişkin iddialar ileri sürdü.

Olivier Martinez, oğullarına fiziksel şiddet uygulandığını iddia ederek tam velayet istedi.

Olivier Martinez, oğullarına fiziksel şiddet uygulandığını iddia ederek tam velayet istedi.

Martinez, 1 Ekim’de Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne sunduğu başvuruda, 26 Eylül’de Berry’nin evinde yaşandığını öne sürdüğü bir olayı anlattı.

Dilekçesine göre Maceo, sanal gerçeklik gözlüğüyle oyun oynarken annesiyle tartıştı. Martinez, tartışma sırasında Berry’nin oğullarına fiziksel müdahalede bulunduğunu ve boynunu sıktığını iddia etti. Bunlar Martinez’in mahkemeye sunduğu beyanlar; olayın bu şekilde gerçekleştiği henüz yargı kararıyla doğrulanmış değil. thedailybeast.com

Başvuruya, olayın ardından aile üyeleri arasında gönderildiği belirtilen mesajlar da eklendi. Martinez, oğlunun kendisini arayarak evden alınmasını istediğini anlattı. Dilekçede, Berry ile Martinez arasında o akşam ve ertesi gün gerçekleştiği belirtilen yazışmalar da yer aldı. people.com

Martinez, iddialarını yalnızca bu olayla sınırlı tutmadı. Geçmişte de benzer sorunlar yaşandığını ileri sürerek oğlunun hem hukuki hem fiziksel velayetinin tamamen kendisine verilmesini istedi. Berry’nin görüşmelerinin geçici olarak durdurulması da talepleri arasındaydı.

Mahkeme geçici uzaklaştırma kararı verdi; Berry’nin oğluyla görüşmeleri tamamen kesilmedi.

Mahkeme geçici uzaklaştırma kararı verdi; Berry’nin oğluyla görüşmeleri tamamen kesilmedi.

PEOPLE’ın incelediği mahkeme kayıtlarına göre, 1 Ekim’de Martinez ve Maceo’yu kapsayan geçici bir koruma kararı verildi. Berry’nin oğluyla görüşme düzeni de geçici olarak değiştirildi. Bu karar, iddialara ilişkin kesin bir suçluluk hükmü veya kalıcı velayet kararı anlamına gelmiyor. 

TMZ’nin aktardığına göre Berry’nin Martinez’e 91 metreden daha yakına yaklaşmaması gerekiyor. Oyuncunun oğluyla görüşmeleri ise mahkemenin belirlediği gün ve saatlerle sınırlandırıldı. Anne ile çocuk arasındaki iletişim tamamen durdurulmadı. 

Geçici tedbirlerin devam edip etmeyeceği, 16 Ekim’deki duruşmada değerlendirilecek. Dolayısıyla mevcut gelişmeyi “Berry oğlunun velayetini kesin olarak kaybetti” şeklinde aktarmak doğru değil. Mahkemenin şu aşamada verdiği karar, duruşma öncesindeki geçici düzenlemeleri kapsıyor.

Halle Berry’nin avukatı iddiaları reddetti: “Asılsız ve kasıtlı olarak yanıltıcı.”

Halle Berry’nin avukatı iddiaları reddetti: “Asılsız ve kasıtlı olarak yanıltıcı.”

Martinez’in başvurusunun ardından Berry cephesinden de açıklama geldi. Oyuncunun avukatı Marina Beck, başvurudaki iddiaları reddederek bunları “asılsız ve kasıtlı olarak yanıltıcı” diye nitelendirdi. 

Beck, TMZ’ye yaptığı açıklamada Martinez’in geçmişte mahkeme kararlarına uymadığını ve Maceo için gerekli eğitim ve terapi süreçlerine müdahale ettiğini savundu. Bu açıklama da Berry tarafının görüşünü ve karşı iddialarını içeriyor.

Berry’nin avukatı, oyuncunun oğlunun yararını gözetmeye ve ona ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya odaklandığını belirtti. Böylece Martinez’in ileri sürdüğü iddialarla Berry’nin savunması, aynı dosyada karşı karşıya geldi.

Şimdi süreç, 16 Ekim’de görülecek duruşmayla devam edecek. Mahkeme, tarafların beyanlarını ve sundukları belgeleri değerlendirerek geçici tedbirlere ilişkin karar verecek. Şu aşamada doğrulanan gelişme, Martinez’in başvurusu üzerine geçici koruma ve görüşme düzenlemesi yapılmış olması; şiddet iddiaları ise Berry tarafından reddediliyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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