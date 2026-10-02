50 Yaş Üstü İçin Şifa Deposu: Gece Kramplarını Seyrekleştiriyor, Tansiyonu Dengeliyor

Çekirdeğin neredeyse yarısı yağdan oluşuyor ve bunun büyük bölümünü linoleik asit gibi doymamış yağ asitleri oluşturuyor. Özellikle beta-sitosterol adlı bitki sterolleri, bağırsakta besinlerden gelen kolesterolün emilimiyle yarışıyor. Bu mekanizma, kalp riskinin önemli etkenlerinden biri olan LDL kolesterolün düşmesiyle ilişkilendiriliyor. E vitamini, çinko ve karotenoidler ise damar duvarlarındaki oksidatif stresi ve iltihabı azaltabilen antioksidanlar arasında yer alıyor.

Ancak klinik kanıtlar şimdilik sınırlı ve bulguların çoğu laboratuvar ya da hayvan çalışmalarından geliyor. Menopoz sonrası 35 kadınla yapılan küçük bir Jamaika çalışmasında, 12 hafta boyunca günde 2 gram kabak çekirdeği yağı alanların HDL kolesterolü arttı ve diyastolik tansiyonları bir miktar düştü. Sonuçlar umut verici, fakat daha geniş çalışmalarla doğrulanması gerekiyor.