50 Yaş Üstü İçin Şifa Deposu: Gece Kramplarını Seyrekleştiriyor, Tansiyonu Dengeliyor
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Kabak ve balkabağı oyan birçok kişi genelde çekirdeklerini çöpe atıyor. Oysa Mayıs 2026'da Food Science & Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışma, bu küçük yeşil çekirdeklerin kalp ve damar sağlığı açısından değerli mineraller barındırdığını ele aldı. Özellikle de 50 yaş üstü bireylerde çekirdeklerin gece kramplarına ve tansiyona olası etkileri de dikkat çekiyor.
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Kaynak: Science et Vie
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Bir avuç kabak çekirdeği, günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor.
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Çekirdeklerdeki doymamış yağlar ve bitki sterolleri, kötü kolesterolün düşmesiyle ilişkilendiriliyor.
Çekirdeklerin günde bir avuç tüketilmesi ve birkaç saat suda bekletilmesi öneriliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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