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50 Yaş Üstü İçin Şifa Deposu: Gece Kramplarını Seyrekleştiriyor, Tansiyonu Dengeliyor

50 Yaş Üstü İçin Şifa Deposu: Gece Kramplarını Seyrekleştiriyor, Tansiyonu Dengeliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 15:19
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Kabak ve balkabağı oyan birçok kişi genelde çekirdeklerini çöpe atıyor. Oysa Mayıs 2026'da Food Science & Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışma, bu küçük yeşil çekirdeklerin kalp ve damar sağlığı açısından değerli mineraller barındırdığını ele aldı. Özellikle de 50 yaş üstü bireylerde çekirdeklerin gece kramplarına ve tansiyona olası etkileri de dikkat çekiyor.

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Kaynak: Science et Vie

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Bir avuç kabak çekirdeği, günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor.

Bir avuç kabak çekirdeği, günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor.

Yaklaşık 30 gramlık bir avuç çekirdek, günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 40'a yakınını karşılıyor. Magnezyum kasların kasılmasını yönetiyor, sinir iletimine katılıyor ve tansiyonun düzenlenmesine yardımcı oluyor. Çekirdekler ayrıca bol potasyum ve çok az sodyum içeriyor. Dergi, bu dengeyi daha iyi kan basıncı düzenlemesiyle ilişkilendiriyor.

Magnezyum eksikliğinin daha sık görüldüğü yaşlılarda, bu mineralin gece kramplarının seyrekleşmesine katkı sunduğu belirtiliyor.

Çekirdeklerdeki doymamış yağlar ve bitki sterolleri, kötü kolesterolün düşmesiyle ilişkilendiriliyor.

Çekirdeklerdeki doymamış yağlar ve bitki sterolleri, kötü kolesterolün düşmesiyle ilişkilendiriliyor.

Çekirdeğin neredeyse yarısı yağdan oluşuyor ve bunun büyük bölümünü linoleik asit gibi doymamış yağ asitleri oluşturuyor. Özellikle beta-sitosterol adlı bitki sterolleri, bağırsakta besinlerden gelen kolesterolün emilimiyle yarışıyor. Bu mekanizma, kalp riskinin önemli etkenlerinden biri olan LDL kolesterolün düşmesiyle ilişkilendiriliyor. E vitamini, çinko ve karotenoidler ise damar duvarlarındaki oksidatif stresi ve iltihabı azaltabilen antioksidanlar arasında yer alıyor.

Ancak klinik kanıtlar şimdilik sınırlı ve bulguların çoğu laboratuvar ya da hayvan çalışmalarından geliyor. Menopoz sonrası 35 kadınla yapılan küçük bir Jamaika çalışmasında, 12 hafta boyunca günde 2 gram kabak çekirdeği yağı alanların HDL kolesterolü arttı ve diyastolik tansiyonları bir miktar düştü. Sonuçlar umut verici, fakat daha geniş çalışmalarla doğrulanması gerekiyor.

Çekirdeklerin günde bir avuç tüketilmesi ve birkaç saat suda bekletilmesi öneriliyor.

Çekirdeklerin günde bir avuç tüketilmesi ve birkaç saat suda bekletilmesi öneriliyor.

Çok kalorili oldukları için tüketimin günde bir avuç, yani yaklaşık 30 gramla sınırlı tutulması gerekiyor. Hassas kişilerde fazla lif, şişkinlik ve sindirim rahatsızlığına yol açabiliyor. Çekirdekleri yemeden önce birkaç saat suda bekletmek, minerallerin emilimini bir miktar yavaşlatan fitik asit miktarını azaltıyor.

Tavada kavrulan çekirdekler sebze çorbasına, salataya ya da yoğurda çıtırlık katıyor. Ev yapımı pestoda çam fıstığının yerini de alabiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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