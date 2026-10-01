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Hobi Diye Başladı, Geçim Kaynağına Dönüştü: Şimdi 20 Bin Ağacı Var

Hobi Diye Başladı, Geçim Kaynağına Dönüştü: Şimdi 20 Bin Ağacı Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 19:42
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Ünal Habanoğlu, 16 yıl önce hobi olarak başladığı badem yetiştiriciliğini mesleğe dönüştürdü. Deneme amacıyla 36 dönümlük alana diktiği bahçe, bugün yaklaşık 400 dönüme ve 20 bin ağaca ulaştı.

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Ülkedeki badem tüketiminin büyük kısmının ithal olduğunu öğrenen Habanoğlu, hobi olarak başladığı üretimi zamanla mesleğe dönüştürdü.

Ülkedeki badem tüketiminin büyük kısmının ithal olduğunu öğrenen Habanoğlu, hobi olarak başladığı üretimi zamanla mesleğe dönüştürdü.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Ünal Habanoğlu, 16 yıl önce ülke genelinde badem tüketiminin büyük kısmının ithal olduğunu öğrendi. İlçenin Kılcan mevkisinde hobi olarak badem yetiştirmeye başlayan Habanoğlu'nun deneme amaçlı 36 dönümlük bahçesi zamanla genişledi.

Habanoğlu, şu anda yaklaşık 400 dönümlük alanda 20 bin badem ağacı bulunduğunu belirtiyor. Bu yıl bahçenin yalnızca 1.200 ağacı rekolte veriyor.

Mokoko çeşidi, ilkbahar geç donlarına karşı sağladığı avantajla Yeşilhisar'ın iklimine uyum sağlıyor.

Mokoko çeşidi, ilkbahar geç donlarına karşı sağladığı avantajla Yeşilhisar'ın iklimine uyum sağlıyor.

Habanoğlu, bahçesinde özellikle Mokoko badem çeşidini tercih ettiğini söylüyor. Çeşidin, bölgede ilkbaharın geç donlarına karşı avantaj sağladığı ifade ediliyor. Bu yıl 10 ton rekolte öngörüldüğünü, ancak hasadın başlamasıyla verimin 13-15 ton arasında olacağının tahmin edildiğini aktaran Habanoğlu, makineli hasada henüz geçilmediğini kaydetti.

Bademin masrafının az, bakımının ve hasadının kolay olduğunu vurgulayan Habanoğlu, Türkiye'nin badem ithalatının azalmasına katkı sağlamak istediklerini belirtiyor. Üretimin Yeşilhisar'da yaygınlaşmasını isteyen Habanoğlu, bademin bölgede elma gibi ürünlerin yanında alternatif olabileceğini ifade ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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