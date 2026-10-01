Hobi Diye Başladı, Geçim Kaynağına Dönüştü: Şimdi 20 Bin Ağacı Var
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Ünal Habanoğlu, 16 yıl önce hobi olarak başladığı badem yetiştiriciliğini mesleğe dönüştürdü. Deneme amacıyla 36 dönümlük alana diktiği bahçe, bugün yaklaşık 400 dönüme ve 20 bin ağaca ulaştı.
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Ülkedeki badem tüketiminin büyük kısmının ithal olduğunu öğrenen Habanoğlu, hobi olarak başladığı üretimi zamanla mesleğe dönüştürdü.
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Mokoko çeşidi, ilkbahar geç donlarına karşı sağladığı avantajla Yeşilhisar'ın iklimine uyum sağlıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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