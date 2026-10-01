Hobi Diye Başladı, Geçim Kaynağına Dönüştü: Şimdi 20 Bin Ağacı Var

Habanoğlu, bahçesinde özellikle Mokoko badem çeşidini tercih ettiğini söylüyor. Çeşidin, bölgede ilkbaharın geç donlarına karşı avantaj sağladığı ifade ediliyor. Bu yıl 10 ton rekolte öngörüldüğünü, ancak hasadın başlamasıyla verimin 13-15 ton arasında olacağının tahmin edildiğini aktaran Habanoğlu, makineli hasada henüz geçilmediğini kaydetti.

Bademin masrafının az, bakımının ve hasadının kolay olduğunu vurgulayan Habanoğlu, Türkiye'nin badem ithalatının azalmasına katkı sağlamak istediklerini belirtiyor. Üretimin Yeşilhisar'da yaygınlaşmasını isteyen Habanoğlu, bademin bölgede elma gibi ürünlerin yanında alternatif olabileceğini ifade ediyor.