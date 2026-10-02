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Fenerbahçe Kombine Fiyatları 2026-2027: Futbol, Basketbol ve Voleybol Kombineleri Ne Kadar?

Fenerbahçe Kombine Fiyatları 2026-2027: Futbol, Basketbol ve Voleybol Kombineleri Ne Kadar?

Fenerbahçe
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 15:34
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Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda futbol, basketbol ve voleybol takımları için kombine fiyatlarını açıkladı. Sarı-lacivertliler futbolda yenileme, yer değişikliği, öncelikli satış ve genel satış dönemlerini haziran ayında tamamladı; basketbol ve voleybol satışları da ardından başladı.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde futbol kombineleri 14.500 TL'lik öğrenci tribününden başlayıp 196.000 TL'ye kadar çıkıyor. Basketbolda en uygun kombine 15.000 TL, voleybolda ise 12.000 TL.

Kulübün resmi duyurularına göre tribün tribün fiyatları, satış takvimini, taksit seçeneklerini ve maçlık transfer kurallarını bu rehberde bir araya getirdik.

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Fenerbahçe 2026-2027 futbol kombine fiyatları

Fenerbahçe 2026-2027 futbol kombine fiyatları

Fenerbahçe, futbol takımının 2026-2027 sezonu için yenileme ve genel satışta geçerli tek bir fiyat listesi yayımladı. Kulübün resmi duyurusundaki tribün ve blok bazındaki fiyatlar şöyle:

Maraton Alt ve Fenerium Alt Tribünleri

A-I Blok: 121.500 TL

B Blok: 147.000 TL

C-G Blok (Fenerium Alt'ta C Blok): 166.600 TL

D-F Blok (Fenerium Alt'ta D Blok): 196.000 TL

Maraton Üst ve Fenerium Üst Tribünleri

A-I Blok: 46.200 TL

B-H Blok: 53.200 TL

C-G Blok: 68.600 TL

D-F Blok: 82.300 TL

E Blok (yalnızca Maraton Üst): 90.200 TL

Kuzey / Spor Toto Tribünü

Kale arkası: 27.700 TL

Öğrenci: 14.500 TL

Divan Kurulu Üyeleri: 49.000 TL

Listenin en pahalı koltukları 196.000 TL ile alt katların orta bloklarında. Kale arkasında maç izlemek isteyen taraftarlar 27.700 TL öderken, en düşük fiyat 14.500 TL ile Kuzey Tribünü'ndeki öğrenci bloğunda. Fenerium Alt E VIP ve Maraton Alt E tribünlerinin satışıyla ilgili ise kulüp ayrıca bilgilendirme yapacağını açıkladı.

Fenerbahçe kombine satış takvimi ve yenileme şartları

Fenerbahçe kombine satış takvimi ve yenileme şartları

Futbolda 2026-2027 kombine süreci 17 Haziran 2026'da başladı ve şu takvimle ilerledi:

  • Yenileme dönemi: 17 Haziran 2026 saat 10.00 - 23 Haziran 2026 saat 18.00

  • Yer değişikliği: 26 Haziran 2026, 10.00-17.00

  • Öncelikli satış (Yüksek Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci Üyeler): 27 Haziran 2026, 10.00

  • Genel satış: 28 Haziran 2026, 10.00

  • Öğrenci tribünü satışı: 29 Haziran 2026, 10.00

Kulüp bu sezon yenileme şartını taraftar lehine esnetti. 2025-2026 sezonuna kombineyle başlayanlardan en az 12 yerine 11 maça katılmış olmaları istendi, ara dönemde kombine alanlar için bu sayı 7 maç oldu. Yer değişikliği ise yalnızca koltuğunu yenileyenlere, aynı ya da daha üst bir fiyat kategorisine geçmek şartıyla açıldı.

Öğrenci tribünü kombinesi

Kuzey Tribünü'ndeki özel bloktan satılan 14.500 TL'lik öğrenci kombinesi, 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2010 arasında doğan öğrencilere ya da 2026 üniversite sınavına giren adaylara açık. Başvuru için öğrenci belgesi veya sınav giriş belgesi ile kimlik kartı gerekiyor.

Bu kombineler internetten satılmıyor, yalnızca Maraton Tribünü'ndeki Kombine Satış Merkezi'nden alınabiliyor. Öğrenci kombineleri bir sonraki sezon yenilenemiyor ve başkasına transfer edilemiyor; gidilemeyen maçlarda yalnızca kulübe devredilebiliyor.

Fenerbahçe kombine nasıl alınır? Taksit ve maçlık transfer kuralları

Fenerbahçe kombine nasıl alınır? Taksit ve maçlık transfer kuralları

Fenerbahçe kombinesi almak için iki şart aranıyor. İlki, e-bilet süresi 31 Mayıs 2027'ye kadar geçerli olan Fenerbahçe logolu Passo taraftar kartı. İkincisi ise kulüp üyeliği (Divan Kurulu, Kongre ya da Temsilci Üye), FBSK Super App Premium Üyeliği, Fenerbahçe Banka Taraftar Kart veya Fenerpara sahipliğinden en az biri.

Satışlar passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden yapılıyor. Kulüp üyeleri toplam 2, diğer taraftarlar ise 1 kombine alabiliyor. Bu hak, yenileme, öncelikli satış ve genel satış dönemlerinin tamamı için geçerli; her dönemde ayrı limit tanınmıyor.

Taksit seçenekleri: Tüm kredi kartlarına vade farklı 3, 5, 9 ve 12 taksit imkânı sunuluyor. Fenerpara kredi kartı sahipleri ise 3 taksiti vade farksız ödeyebiliyor.

Maçlık transfer: Bu sezonun en dikkat çeken yeniliği transfer sınırında. Kombine sahipleri, satın alma tarihinden itibaren 10 gün içinde Passo hesaplarındaki 'Kombinelerim' bölümünden 5 kişinin T.C. kimlik numarasını tanımlayabiliyor. Geçen sezon bu sayı 3'tü. Tanımlanan kişilere sezon boyunca maç sınırı olmadan transfer yapılabiliyor, ancak liste sonradan değiştirilemiyor. Süre içinde kimse tanımlanmazsa kombine tüm sezon boyunca kimseye devredilemiyor.

Devamlılık şartı: 2026-2027 sezonunda 11 maçın altında kalan kombine sahipleri, bir sonraki sezonun yenileme hakkını kaybedecek.

Kombineler, Fenerbahçe'nin Chobani Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupası iç saha maçlarında geçerli. Sezonluk devir ise yapılamıyor.

Fenerbahçe Tarfin basketbol kombine fiyatları 2026-2027

Fenerbahçe Tarfin basketbol kombine fiyatları 2026-2027

Erkek basketbol takımı yeni sezonda Fenerbahçe Tarfin adıyla mücadele ediyor ve iç saha maçlarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynuyor. Bu sezon biletleme Mobilet'ten Passo'ya geçti. Kulübün açıkladığı kombine fiyatları şöyle:

Kategori 1/A: 185.000 TL

Kategori 1/B: 162.500 TL

Kategori 1/C-T: 130.000 TL

Kategori 1B: 92.500 TL

Kategori 2: 72.500 TL

Kategori 3: 56.000 TL

Kategori 4: 42.500 TL

Kategori 5: 23.000 TL

Kategori 6: 18.500 TL

Kategori 7: 15.000 TL

Saha içi kombinelerin fiyatlarının ise ayrıca duyurulacağı belirtildi. Yenileme dönemi 30 Temmuz - 13 Ağustos arasında yapıldı, genel satış 20 Ağustos 2026'da başladı. Kombineler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin normal sezon ve play-off maçlarıyla EuroLeague normal sezon iç saha maçlarını kapsıyor. EuroLeague play-in ve play-off maçları kombineye dahil değil, ancak kombine sahiplerine kendi koltukları için öncelikli alım hakkı tanınıyor.

Taksitli alımlarda 3 taksit için %11, 6 taksit için %21, 9 taksit için %30 ve 12 taksit için %41,5 vade farkı uygulanıyor. Fenerpara kredi kartıyla ise 3 taksit vade farksız. Basketbolda Passolig kart şartı bulunmuyor; ücretsiz bir Passo üyeliği yeterli.

Fenerbahçe Medicana voleybol kombine fiyatları 2026-2027

Fenerbahçe Medicana voleybol kombine fiyatları 2026-2027

Voleybolda tek kombineyle hem kadın hem erkek takımının maçları izlenebiliyor. Kombineler, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak Vodafone Sultanlar Ligi, SMS Grup Efeler Ligi, play-off, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, CEV Challenge Cup ve Türkiye Kupası maçlarını kapsıyor. Kulübün duyurusuna göre fiyatlar şöyle:

Saha İçi 1. Sıra: 350.000 TL

Saha İçi 2. Sıra: 200.000 TL

Saha İçi 3. Sıra: 150.000 TL

Tribün: 12.000 TL

Yenileme dönemi 25-26 Eylül'de tamamlandı, genel satış 27 Eylül 2026'da başladı. Online satış biletinial.com üzerinden 24 Ekim 2026 saat 18.00'e kadar sürecek. Kombineler ayrıca Chobani Stadyumu'nun Maraton girişindeki Kombine Kart Merkezi'nden hafta içi 10.00-17.00 arasında alınabiliyor. Saha içi kategorisine ön talep için bilet@fenerbahce.org adresine yazmak gerekiyor.

Fiyatlar ve satış durumu zamanla değişebileceği için kombine almadan önce Fenerbahçe'nin resmi internet sitesini, Passo'yu ve biletinial'ı kontrol etmenizi öneririz.

*Fiyatlar, 1 Ekim 2026 itibarıyla kulübün resmi duyurularından doğrulanmıştır.

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Fenerbahçe kombine hakkında merak edilenler

Fenerbahçe kombine fiyatları 2026-2027 sezonunda ne kadar?

Futbolda fiyatlar 14.500 TL'lik öğrenci tribünü ile 196.000 TL'lik Maraton Alt ve Fenerium Alt blokları arasında değişiyor. Basketbol kombineleri 15.000 TL ile 185.000 TL arasında, voleybolda tribün kombinesi ise 12.000 TL.

Fenerbahçe kombine nereden alınır?

Futbol ve basketbol kombineleri passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satılıyor. Voleybol kombineleri ise biletinial.com'dan ve stadyumun Maraton girişindeki Kombine Kart Merkezi'nden alınabiliyor.

Fenerbahçe kombinesi kaç kişiye transfer edilebilir?

Futbol kombinesi sahipleri, satın aldıktan sonraki 10 gün içinde 5 kişinin T.C. kimlik numarasını tanımlayabiliyor ve bu kişilere sezon boyunca maçlık transfer yapabiliyor.

Fenerbahçe kombinesi taksitle alınabilir mi?

Evet. Futbolda tüm kredi kartlarına vade farklı 3, 5, 9 ve 12 taksit seçeneği var. Fenerpara kredi kartı sahipleri ise 3 taksiti vade farksız ödeyebiliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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