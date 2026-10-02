Fenerbahçe Kombine Fiyatları 2026-2027: Futbol, Basketbol ve Voleybol Kombineleri Ne Kadar?

Futbolda 2026-2027 kombine süreci 17 Haziran 2026'da başladı ve şu takvimle ilerledi:

Yenileme dönemi: 17 Haziran 2026 saat 10.00 - 23 Haziran 2026 saat 18.00

Yer değişikliği: 26 Haziran 2026, 10.00-17.00

Öncelikli satış (Yüksek Divan Kurulu, Kongre ve Temsilci Üyeler): 27 Haziran 2026, 10.00

Genel satış: 28 Haziran 2026, 10.00

Öğrenci tribünü satışı: 29 Haziran 2026, 10.00

Kulüp bu sezon yenileme şartını taraftar lehine esnetti. 2025-2026 sezonuna kombineyle başlayanlardan en az 12 yerine 11 maça katılmış olmaları istendi, ara dönemde kombine alanlar için bu sayı 7 maç oldu. Yer değişikliği ise yalnızca koltuğunu yenileyenlere, aynı ya da daha üst bir fiyat kategorisine geçmek şartıyla açıldı.

Öğrenci tribünü kombinesi

Kuzey Tribünü'ndeki özel bloktan satılan 14.500 TL'lik öğrenci kombinesi, 1 Ocak 2002 ile 31 Aralık 2010 arasında doğan öğrencilere ya da 2026 üniversite sınavına giren adaylara açık. Başvuru için öğrenci belgesi veya sınav giriş belgesi ile kimlik kartı gerekiyor.

Bu kombineler internetten satılmıyor, yalnızca Maraton Tribünü'ndeki Kombine Satış Merkezi'nden alınabiliyor. Öğrenci kombineleri bir sonraki sezon yenilenemiyor ve başkasına transfer edilemiyor; gidilemeyen maçlarda yalnızca kulübe devredilebiliyor.