Fenerbahçe Kombine Fiyatları 2026-2027: Futbol, Basketbol ve Voleybol Kombineleri Ne Kadar?
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda futbol, basketbol ve voleybol takımları için kombine fiyatlarını açıkladı. Sarı-lacivertliler futbolda yenileme, yer değişikliği, öncelikli satış ve genel satış dönemlerini haziran ayında tamamladı; basketbol ve voleybol satışları da ardından başladı.
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde futbol kombineleri 14.500 TL'lik öğrenci tribününden başlayıp 196.000 TL'ye kadar çıkıyor. Basketbolda en uygun kombine 15.000 TL, voleybolda ise 12.000 TL.
Kulübün resmi duyurularına göre tribün tribün fiyatları, satış takvimini, taksit seçeneklerini ve maçlık transfer kurallarını bu rehberde bir araya getirdik.
Fenerbahçe 2026-2027 futbol kombine fiyatları
Fenerbahçe kombine satış takvimi ve yenileme şartları
Fenerbahçe kombine nasıl alınır? Taksit ve maçlık transfer kuralları
Fenerbahçe Tarfin basketbol kombine fiyatları 2026-2027
Fenerbahçe Medicana voleybol kombine fiyatları 2026-2027
Fenerbahçe kombine hakkında merak edilenler
Fenerbahçe kombine fiyatları 2026-2027 sezonunda ne kadar?
Futbolda fiyatlar 14.500 TL'lik öğrenci tribünü ile 196.000 TL'lik Maraton Alt ve Fenerium Alt blokları arasında değişiyor. Basketbol kombineleri 15.000 TL ile 185.000 TL arasında, voleybolda tribün kombinesi ise 12.000 TL.
Fenerbahçe kombine nereden alınır?
Futbol ve basketbol kombineleri passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satılıyor. Voleybol kombineleri ise biletinial.com'dan ve stadyumun Maraton girişindeki Kombine Kart Merkezi'nden alınabiliyor.
Fenerbahçe kombinesi kaç kişiye transfer edilebilir?
Futbol kombinesi sahipleri, satın aldıktan sonraki 10 gün içinde 5 kişinin T.C. kimlik numarasını tanımlayabiliyor ve bu kişilere sezon boyunca maçlık transfer yapabiliyor.
Fenerbahçe kombinesi taksitle alınabilir mi?
Evet. Futbolda tüm kredi kartlarına vade farklı 3, 5, 9 ve 12 taksit seçeneği var. Fenerpara kredi kartı sahipleri ise 3 taksiti vade farksız ödeyebiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın