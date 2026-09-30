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Galatasaray Kombine Fiyatları 2026-2027: Futbol, Basketbol ve Voleybol Kombineleri Kaç TL?

Galatasaray Kombine Fiyatları 2026-2027: Futbol, Basketbol ve Voleybol Kombineleri Kaç TL?

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 16:37
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Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu kombine fiyatları taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, futbol kombinelerinde önce mevcut kombine sahipleri için yenileme dönemini, ardından genel satışı başlattı. Basketbol ve voleybol kombineleri de satışa sunuldu.

RAMS Park'ta futbol kombinesi fiyatları genel satışta 36.000 TL ile 275.000 TL, yenilemede ise 28.000 TL ile 215.000 TL arasında değişiyor. Basketbolda fiyatlar 5.000 TL'den başlıyor.

Aşağıda Galatasaray'ın resmi açıklamaları ve fiyat tablolarına göre tüm kategorilerin fiyatlarını, kombinenin nasıl alınacağını, taksit seçeneklerini ve devir kurallarını bulabilirsiniz.

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Galatasaray 2026-2027 futbol kombine fiyatları (genel satış)

Galatasaray 2026-2027 futbol kombine fiyatları (genel satış)

Galatasaray'ın RAMS Park için açıkladığı 2026-2027 sezonu genel satış kombine fiyatları kategorilere göre şöyle:

1. Kategori: 275.000 TL

2. Kategori: 215.000 TL

3. Kategori: 175.000 TL

4. Kategori: 145.000 TL

5. Kategori: 125.000 TL

6. Kategori: 95.000 TL

7. Kategori: 85.000 TL

8. Kategori: 39.000 TL

9. Kategori: 36.000 TL

Kulübün yayımladığı oturma planına göre en pahalı kategori olan 1. Kategori, Doğu Tribünü'nün orta bölümündeki 113 numaralı blokta yer alıyor. En uygun fiyatlı kombineler ise 9. Kategori'de, Kuzey ve Güney tribünlerinin üst katlarındaki 400'lü bloklarda bulunuyor.

Galatasaray kombine yenileme fiyatları 2026-2027

Galatasaray kombine yenileme fiyatları 2026-2027

2025-2026 sezonunda kombinesi bulunan taraftarlar için yenileme dönemi 13 Mart 2026 saat 16.00 ile 27 Mart 2026 saat 17.00 arasında gerçekleşti. Kulübün yenileme dönemi için yayımladığı fiyatlar şöyle:

1. Kategori: 215.000 TL

2. Kategori: 165.000 TL

3. Kategori: 135.000 TL

4. Kategori: 110.000 TL

5. Kategori: 95.000 TL

6. Kategori: 72.000 TL

7. Kategori: 64.000 TL

8. Kategori: 31.500 TL

9. Kategori: 28.000 TL

Yani mevcut kombine sahipleri, yerlerini yeniledikleri takdirde genel satış fiyatlarına göre ciddi bir avantaj elde etti. Örneğin 1. Kategori'de yenileme fiyatı genel satıştan 60.000 TL, 9. Kategori'de ise 8.000 TL daha düşük.

Galatasaray kombine nasıl alınır?

Galatasaray kombine nasıl alınır?

2026-2027 futbol sezonu kombine genel satışı 10 Nisan 2026 Cuma saat 17.00'de öncelikli olarak GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine açıldı. 11 Nisan 2026 Cumartesi saat 17.00'den itibaren ise Galatasaray logolu Passo taraftar kartı sahipleri de kombine alabildi.

Kombineler yalnızca passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunuluyor. 

Kulübün belirlediği kurallara göre:

  • Kişi başı yalnızca 1 adet kombine alınabiliyor.

  • Passo hesabıyla giriş yapan kişi sadece kendisi için kombine satın alabiliyor.

  • 2026-2027 futbol sezonunda kombine yer değişikliği yapılmıyor.

Galatasaray kombine biletlerde taksit, devir ve indirim kuralları

Galatasaray kombine biletlerde taksit, devir ve indirim kuralları

Taksit seçenekleri: GSPara kredi kartı sahipleri vade farksız 3 taksit ve vade farklı 12 taksite kadar seçenekten yararlanabiliyor. Diğer tüm kredi kartlarına da vade farklı taksit imkanı sunuluyor.

Kombine devri: Kombine sahipleri, kombinelerini sezonluk olarak başkasına devredemiyor. Bunun yerine, kombineyi aldıktan sonraki 7 gün içinde Passo hesabındaki 'Kombinelerim' bölümünden 'Transfer Edilecek Kişileri Tanımla' butonuyla 3 T.C. kimlik numarası belirleyebiliyorlar. Bu kişilere sezon boyunca maç sınırı olmadan maçlık devir yapılabiliyor. Devir yapılacak kişilerin Galatasaray logolu Passo kartına sahip olması gerekiyor. 7 günlük süre geçtikten sonra kimlik numarası belirlenemiyor.

Re-sale puanları: Kulübe maçlık devir (re-sale) yapılan maçlardan kazanılan puanlar, bir sonraki sezonun kombine yenilemesinde indirim olarak kullanılabiliyor.

%5 sadakat indirimi: 2026-2027 sezonunda oynanan resmi maçların %75'ine ve fazlasına katılan kombine sahipleri, 2027-2028 sezonu kombine yenilemesinde ekstra %5 sadakat indirimi kazanacak.

Galatasaray kombine ofisi iletişim bilgileri

RAMS Park Kombine Ofisi çalışma saatleri hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu 10.00-17.00 arasında.

  • Telefon: 444 1905

  • E-posta: gskombine@galatasaray.org

  • Passolig iletişim hattı: 0850 724 33 44

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Galatasaray basketbol kombine fiyatları 2026-2027

Galatasaray basketbol kombine fiyatları 2026-2027

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonunda iç saha maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Kulübün açıkladığı basketbol kombine fiyatları şöyle:

1. Kategori (Courtside Yan 1. Sıra): 500.000 TL

2. Kategori (Courtside Yan 2. Sıra): 300.000 TL

3. Kategori (Courtside Yan 3. Sıra): 200.000 TL

4. Kategori (Pota Altı Courtside 1. Sıra): 250.000 TL

5. Kategori (Pota Altı Courtside 2. Sıra): 200.000 TL

6. Kategori (Pota Altı Courtside 3. Sıra): 150.000 TL

7. Kategori (Saha İçi 1): 51.750 TL

8. Kategori (Saha İçi 2): 51.750 TL

9. Kategori (Tribün 1): 19.250 TL

10. Kategori (Tribün 2): 19.250 TL

11. Kategori (Tribün 3): 9.500 TL

12. Kategori (Tribün 4): 5.000 TL

2025-2026 sezonunda kombinesi bulunan kulüp üyeleri %20, diğer yenileme yapacak taraftarlar ise %10 indirimle kombinelerini yenileyebiliyor. İlk kez kombine alacak kulüp üyelerine de %10 indirim kodu gönderiliyor.

30 yaşın altındaki öğrenciler ise 12. Kategori'deki (Tribün 4) 111 numaralı bloktan 2.500 TL'lik özel fiyatla kombine sahibi olabiliyor. Basketbol kombinesi GSPara kredi kartıyla peşin fiyatına 3 taksitle, anlaşmalı diğer kartlarla ise vade farkıyla 3, 6, 9 veya 12 taksitle alınabiliyor.

Galatasaray voleybol kombine 2026-2027

Galatasaray voleybol kombine 2026-2027

Galatasaray voleybol kombineleri bu sezon 'İki Takım, Tek Kombine' sloganıyla satışa çıktı. Kombineler, Kadın ve Erkek Voleybol Takımları'nın Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki hem lig hem de CEV Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarını kapsıyor. Satışlar biletinial.com üzerinden yapılıyor.

2025-2026 sezonu voleybol kombinesi olan taraftarlara %10, kombine yenileyecek kulüp üyelerine %20, tüm kulüp üyelerine ise %10 indirim uygulanıyor. 30 yaşın altındaki öğrenciler tribünlerde %50 indirimle kombine alabiliyor. Voleybol kombine yenilemesi için son tarih 5 Ekim 2026. Bu tarihten sonra yenilenmeyen kombinelerin yerleri satışa açılacak.

Fiyatlar ve kombinelerin güncel satış durumu değişkenlik gösterebileceği için satın alma öncesinde Galatasaray'ın resmi internet sitesini ve Passo ya da biletinial platformlarını kontrol etmeniz önerilir.

*Fiyatlar, 2026 Eylül ayı itibariyle doğrulanmıştır.

Galatasaray kombine hakkında sıkça sorulan sorular

Galatasaray kombine fiyatları 2026-2027 sezonunda ne kadar?

Futbolda genel satış fiyatları 36.000 TL ile 275.000 TL, yenileme fiyatları ise 28.000 TL ile 215.000 TL arasında. Basketbolda fiyatlar 5.000 TL'den başlıyor.

Galatasaray kombine nereden alınır?

Futbol ve basketbol kombineleri passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden, voleybol kombineleri ise biletinial.com üzerinden satılıyor.

Kombine başkasına devredilebilir mi?

Sezonluk devir yapılamıyor. Ancak kombine sahibi, satın almanın ardından 7 gün içinde belirlediği 3 kişiye sezon boyunca maçlık devir yapabiliyor.

Galatasaray kombinesi taksitle alınabilir mi?

Evet. GSPara kredi kartıyla vade farksız 3 taksit ve vade farklı 12 taksite kadar seçenek bulunuyor. Diğer kredi kartlarına da vade farklı taksit imkanı sunuluyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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