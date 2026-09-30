Galatasaray Kombine Fiyatları 2026-2027: Futbol, Basketbol ve Voleybol Kombineleri Kaç TL?
Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu kombine fiyatları taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, futbol kombinelerinde önce mevcut kombine sahipleri için yenileme dönemini, ardından genel satışı başlattı. Basketbol ve voleybol kombineleri de satışa sunuldu.
RAMS Park'ta futbol kombinesi fiyatları genel satışta 36.000 TL ile 275.000 TL, yenilemede ise 28.000 TL ile 215.000 TL arasında değişiyor. Basketbolda fiyatlar 5.000 TL'den başlıyor.
Aşağıda Galatasaray'ın resmi açıklamaları ve fiyat tablolarına göre tüm kategorilerin fiyatlarını, kombinenin nasıl alınacağını, taksit seçeneklerini ve devir kurallarını bulabilirsiniz.
Galatasaray 2026-2027 futbol kombine fiyatları (genel satış)
Galatasaray kombine yenileme fiyatları 2026-2027
Galatasaray kombine nasıl alınır?
Galatasaray kombine biletlerde taksit, devir ve indirim kuralları
Galatasaray basketbol kombine fiyatları 2026-2027
Galatasaray voleybol kombine 2026-2027
Galatasaray kombine hakkında sıkça sorulan sorular
Galatasaray kombine fiyatları 2026-2027 sezonunda ne kadar?
Futbolda genel satış fiyatları 36.000 TL ile 275.000 TL, yenileme fiyatları ise 28.000 TL ile 215.000 TL arasında. Basketbolda fiyatlar 5.000 TL'den başlıyor.
Galatasaray kombine nereden alınır?
Futbol ve basketbol kombineleri passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden, voleybol kombineleri ise biletinial.com üzerinden satılıyor.
Kombine başkasına devredilebilir mi?
Sezonluk devir yapılamıyor. Ancak kombine sahibi, satın almanın ardından 7 gün içinde belirlediği 3 kişiye sezon boyunca maçlık devir yapabiliyor.
Galatasaray kombinesi taksitle alınabilir mi?
Evet. GSPara kredi kartıyla vade farksız 3 taksit ve vade farklı 12 taksite kadar seçenek bulunuyor. Diğer kredi kartlarına da vade farklı taksit imkanı sunuluyor.
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