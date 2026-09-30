Galatasaray Kombine Fiyatları 2026-2027: Futbol, Basketbol ve Voleybol Kombineleri Kaç TL?

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonu kombine fiyatları taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, futbol kombinelerinde önce mevcut kombine sahipleri için yenileme dönemini, ardından genel satışı başlattı. Basketbol ve voleybol kombineleri de satışa sunuldu.

RAMS Park'ta futbol kombinesi fiyatları genel satışta 36.000 TL ile 275.000 TL, yenilemede ise 28.000 TL ile 215.000 TL arasında değişiyor. Basketbolda fiyatlar 5.000 TL'den başlıyor.

Aşağıda Galatasaray'ın resmi açıklamaları ve fiyat tablolarına göre tüm kategorilerin fiyatlarını, kombinenin nasıl alınacağını, taksit seçeneklerini ve devir kurallarını bulabilirsiniz.