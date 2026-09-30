Denizin Ortasındaki Kayalığa Ev Yaptılar: Kapısına Asma Köprüyle Gidiliyor
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Kayalığı karaya bağlayan asma köprü 1902'de, adadaki ev ise 1910'da yapıldı
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Ev 15 aydan uzun süren bir yenilemenin ardından yeniden misafir ağırlamaya başladı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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