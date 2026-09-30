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Denizin Ortasındaki Kayalığa Ev Yaptılar: Kapısına Asma Köprüyle Gidiliyor

Denizin Ortasındaki Kayalığa Ev Yaptılar: Kapısına Asma Köprüyle Gidiliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 17:11
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İngiltere'nin Cornwall kıyısındaki Newquay kasabasında, Towan Plajı'nın üzerinde yükselen bir kayalığın tepesinde tek başına bir ev duruyor. Eve ulaşmanın tek yolu ise kayalığı karaya bağlayan özel bir asma köprü.

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Kayalığı karaya bağlayan asma köprü 1902'de, adadaki ev ise 1910'da yapıldı

Kayalığı karaya bağlayan asma köprü 1902'de, adadaki ev ise 1910'da yapıldı

Towan Adası olarak bilinen kayalık yaklaşık 24 metre yüksekliğinde ve Towan Plajı'nın hemen üzerinde yükseliyor. Kayalığı karaya bağlayan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki asma köprü, Britanya'daki tek özel mülkiyetli asma köprü olarak biliniyor.

Kaynaklara göre köprü 1902'de (bazı kaynaklara göre 1900'de), adadaki ev ise 1910'da varlıklı bir İrlandalı-Kanadalı tarafından yaptırıldı. Yapı 1930'larda üç yatak odalı bir eve dönüştürüldü.

Ev yıllar içinde birçok kez el değiştirdi. 2001'de Lord ve Lady Long çifti tarafından yaklaşık 500 bin sterline satın alınan mülk, 2012'de yaklaşık 1 milyon sterline satıldı ve ardından kiralık bir tatil evine dönüştürüldü.

Ev 15 aydan uzun süren bir yenilemenin ardından yeniden misafir ağırlamaya başladı

Ev 15 aydan uzun süren bir yenilemenin ardından yeniden misafir ağırlamaya başladı

Evin işletmecileri, adadaki yapının 15 aydan uzun süren kapsamlı bir yenilemenin ardından yeniden açıldığını duyurdu. Will Gamble Architects'in tasarladığı ve RKH Construction Ltd'nin uyguladığı proje, prestijli Architects' Journal ödüllerinde finale kaldı.

Üç yatak odalı ev en fazla altı kişiyi ağırlıyor; içeride bir kış bahçesi ve bir bar odası da bulunuyor. Evin kapı zili bile yok, bu yüzden istenmeyen ziyaretçi de gelmiyor. Köprüyü geçen misafirler, geldiklerini duyurmak için evdeki bayrak koridorundan seçtikleri bir bayrağı göndere çekiyor.

Ev, dış dünyadan yeşillikle ayrılan gizli bir bahçeyle çevrili ve ufka kadar uzanan bir deniz manzarasına sahip. Mimar ve televizyon sunucusu George Clarke, sallanan köprüyü ilk gördüğünde 'Aman Tanrım, bu inanılmaz. Bir eve girmenin ne müthiş bir yolu!' demişti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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