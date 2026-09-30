Denizin Ortasındaki Kayalığa Ev Yaptılar: Kapısına Asma Köprüyle Gidiliyor

Towan Adası olarak bilinen kayalık yaklaşık 24 metre yüksekliğinde ve Towan Plajı'nın hemen üzerinde yükseliyor. Kayalığı karaya bağlayan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki asma köprü, Britanya'daki tek özel mülkiyetli asma köprü olarak biliniyor.

Kaynaklara göre köprü 1902'de (bazı kaynaklara göre 1900'de), adadaki ev ise 1910'da varlıklı bir İrlandalı-Kanadalı tarafından yaptırıldı. Yapı 1930'larda üç yatak odalı bir eve dönüştürüldü.

Ev yıllar içinde birçok kez el değiştirdi. 2001'de Lord ve Lady Long çifti tarafından yaklaşık 500 bin sterline satın alınan mülk, 2012'de yaklaşık 1 milyon sterline satıldı ve ardından kiralık bir tatil evine dönüştürüldü.