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Yerin Tam 8 Metre Altına Yaşam Kurmuşlar: Gece ve Gündüzü Bile Yapay Gökyüzü Belirliyor!

Yerin Tam 8 Metre Altına Yaşam Kurmuşlar: Gece ve Gündüzü Bile Yapay Gökyüzü Belirliyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 11:00
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Las Vegas'ta dışarıdan sıradan görünen bir ev, aslında yaklaşık 8 metre yer altına inen dev bir yaşam alanının girişi. Evin altında havuzdan tiyatroya, dans pistinden programlanabilir yapay gökyüzüne kadar pek çok şey bulunuyor.

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Ev 1978'de Soğuk Savaş döneminin 'Atomitat' anlayışıyla inşa edildi

Ev 1978'de Soğuk Savaş döneminin 'Atomitat' anlayışıyla inşa edildi

Las Vegas'ın Spencer Street adresindeki bu ev, iş insanı Jerry Henderson ve mimar Jay Swayze tarafından 1978 yılında inşa edildi. Yapı, Soğuk Savaş döneminde lüks ve kendi kendine yetebilen bir yaşam sunmak amacıyla pazarlanan 'Atomitat' konseptinin en dikkat çekici örneklerinden biri.

Toplam 16.936 metrekarelik yaşam alanının 14.620 metrekaresi yer altında bulunuyor; evin bu bölümü yaklaşık 8 metre (26 fit) derinlikte yer alıyor. Mülk, 5 yatak odası ve 6 banyodan oluşan iki ayrı yapıyı barındırıyor.

45.738 metrekarelik arazi üzerine kurulu ev, elle boyanmış manzara duvar resimleri ve şekillendirilmiş yapay ağaçlarla adeta bir 'zaman kapsülü' hissi veriyor.

Yer altındaki bölümde havuzdan programlanabilir yapay gökyüzüne kadar her şey var

Yer altındaki bölümde havuzdan programlanabilir yapay gökyüzüne kadar her şey var

Evin yer altı kısmında kapalı bir yüzme havuzu, mini golf alanı (putting green), tiyatro, dans pisti, bar ve birden fazla sauna bulunuyor.

Yapının en dikkat çekici özelliklerinden biri ise programlanabilir yapay gökyüzü sistemi; bu sistem günün farklı saatlerini taklit ederek yer üstündeymiş hissi verirken aynı zamanda tam bir gizlilik ve güvenlik sağlıyor.

28 Eylül 2026'da güncellenen ilana göre ev şu anda 5,9 milyon dolar (metrekaresi yaklaşık 3.750 dolar) fiyatla satışta ve Coldwell Banker Premier Realty'den Holly Erker tarafından pazarlanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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