Yerin Tam 8 Metre Altına Yaşam Kurmuşlar: Gece ve Gündüzü Bile Yapay Gökyüzü Belirliyor!

Las Vegas'ın Spencer Street adresindeki bu ev, iş insanı Jerry Henderson ve mimar Jay Swayze tarafından 1978 yılında inşa edildi. Yapı, Soğuk Savaş döneminde lüks ve kendi kendine yetebilen bir yaşam sunmak amacıyla pazarlanan 'Atomitat' konseptinin en dikkat çekici örneklerinden biri.

Toplam 16.936 metrekarelik yaşam alanının 14.620 metrekaresi yer altında bulunuyor; evin bu bölümü yaklaşık 8 metre (26 fit) derinlikte yer alıyor. Mülk, 5 yatak odası ve 6 banyodan oluşan iki ayrı yapıyı barındırıyor.

45.738 metrekarelik arazi üzerine kurulu ev, elle boyanmış manzara duvar resimleri ve şekillendirilmiş yapay ağaçlarla adeta bir 'zaman kapsülü' hissi veriyor.