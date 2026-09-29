Yerin Tam 8 Metre Altına Yaşam Kurmuşlar: Gece ve Gündüzü Bile Yapay Gökyüzü Belirliyor!
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Las Vegas'ta dışarıdan sıradan görünen bir ev, aslında yaklaşık 8 metre yer altına inen dev bir yaşam alanının girişi. Evin altında havuzdan tiyatroya, dans pistinden programlanabilir yapay gökyüzüne kadar pek çok şey bulunuyor.
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Ev 1978'de Soğuk Savaş döneminin 'Atomitat' anlayışıyla inşa edildi
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Yer altındaki bölümde havuzdan programlanabilir yapay gökyüzüne kadar her şey var
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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