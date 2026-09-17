Ormanın Ortasına Kırmızı Denizaltı Yerleştirdiler: İçinden 20 Metrekarelik Ev Çıktı
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Kabin dışarıdan kırmızı bir denizaltıyı andırıyor
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Ev direkler üzerinde yükselerek orman zeminini koruyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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