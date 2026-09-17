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Ormanın Ortasına Kırmızı Denizaltı Yerleştirdiler: İçinden 20 Metrekarelik Ev Çıktı

Ormanın Ortasına Kırmızı Denizaltı Yerleştirdiler: İçinden 20 Metrekarelik Ev Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 10:55
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Çin'in Wuhan kentinde Wiki World mimarlık stüdyosunun tasarladığı küçük ahşap ev, dışarıdan denizaltıya benziyor. Yuvarlak pencereleri, uyku alanına çıkan merdiveni ve geniş orman manzarasıyla farklı bir konaklama tasarımı ortaya çıkıyor.

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Kabin dışarıdan kırmızı bir denizaltıyı andırıyor

Kabin dışarıdan kırmızı bir denizaltıyı andırıyor

Wiki World'ün 'Vahşi Kabin #140' adını verdiği yapı, 20 metrekarelik alana sığdırılmış tek katlı bir orman evi. Canlı kırmızı ahşap dış cephesi ve yuvarlak hublo pencereleri, yapıya gerçek bir denizaltı görünümü kazandırıyor; tasarımın yönetmen Werner Herzog'un Fitzcarraldo filminden ilham aldığı belirtiliyor.

Kabinin taşıyıcı sistemi tamamen yapıştırılmış ahşap kirişlerden oluşuyor. Wiki World'ün geliştirdiği 'Digital Wood' teknolojisi, parçaların ve eklem noktalarının milimetrik hassasiyetle önceden üretilmesine imkân tanıyor; bu da yapının ormana en az müdahaleyle kurulabilmesini sağlıyor.

Wiki World, bulunduğu bölgede benzer 'Vahşi Kabin' serisiyle farklı ormanlık alanlara bu tür deneysel yapılar yerleştiriyor. Her kabin kendi arazisine özgü tasarlanıyor; bu da seriye ait yapıların birbirinden farklı formlarda ortaya çıkmasını sağlıyor.

Ev direkler üzerinde yükselerek orman zeminini koruyor

Ev direkler üzerinde yükselerek orman zeminini koruyor

Kabin, zemine doğrudan oturmak yerine ince direkler üzerine yerleştirilmiş. Bu yükseltilmiş kurulum, ağaçların kök yapısına ve orman tabanına zarar vermeden evin doğrudan ağaçların arasına konumlandırılmasına olanak tanıyor.

İç mekânda geniş camlı bir oturma alanı, tavandaki büyük ışık penceresinin altına yerleştirilmiş bir uyku bölümü ve buraya çıkan bir merdiven bulunuyor. Yuvarlak pencerelerden görülen orman manzarası, kabinin içindeki her noktadan farklı bir çerçeve sunuyor.

Wiki World'ün 'sıfır ayak izi' olarak tanımladığı bu yaklaşım, kabinin sökülüp farklı bir araziye taşınabilmesini de mümkün kılıyor. Modüler kurulum sistemi sayesinde yapı, ormandaki mevcut ağaç dokusuna kalıcı bir iz bırakmadan konumlandırılabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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