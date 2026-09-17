Ormanın Ortasına Kırmızı Denizaltı Yerleştirdiler: İçinden 20 Metrekarelik Ev Çıktı

Kabin, zemine doğrudan oturmak yerine ince direkler üzerine yerleştirilmiş. Bu yükseltilmiş kurulum, ağaçların kök yapısına ve orman tabanına zarar vermeden evin doğrudan ağaçların arasına konumlandırılmasına olanak tanıyor.

İç mekânda geniş camlı bir oturma alanı, tavandaki büyük ışık penceresinin altına yerleştirilmiş bir uyku bölümü ve buraya çıkan bir merdiven bulunuyor. Yuvarlak pencerelerden görülen orman manzarası, kabinin içindeki her noktadan farklı bir çerçeve sunuyor.

Wiki World'ün 'sıfır ayak izi' olarak tanımladığı bu yaklaşım, kabinin sökülüp farklı bir araziye taşınabilmesini de mümkün kılıyor. Modüler kurulum sistemi sayesinde yapı, ormandaki mevcut ağaç dokusuna kalıcı bir iz bırakmadan konumlandırılabiliyor.