Dünyanın En Küçük Evleri Mezardan Farksız: Yalnızca 2 Metrekare
Büyük şehirlerde ev bulmak zorlaşırken, bazı yerlerde 'ev' kavramı da epey değişmiş durumda. Hong Kong’daki tabut evler ve Pekin’de ortaya çıkan kapsül daireler, görenleri şaşkına çeviriyor. Ayakta durmanın bile zorlaştığı alanlar, binlerce kişi için günlük hayatın parçası haline gelmiş durumda. Metrekareler küçülüyor, kiralar yükseliyor, tartışmalar büyüyor. Gelin, dünyanın en küçük evlerine yakından bakalım.
Hong Kong’da "ev" denince akla gelen görüntü pek iç açıcı değil
Pekin’de geliştirilen kapsül daireler, yükselen kira fiyatlarına karşı ortaya çıkan sıra dışı fikirlerden biri
Hong Kong’da açıklanan yeni düzenlemeler, alt bölümlü dairelerin en az 8 metrekare olmasını şart koşuyor
