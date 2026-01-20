onedio
Dünyanın En Küçük Evleri Mezardan Farksız: Yalnızca 2 Metrekare

Dünyanın En Küçük Evleri Mezardan Farksız: Yalnızca 2 Metrekare

20.01.2026 - 15:08

Büyük şehirlerde ev bulmak zorlaşırken, bazı yerlerde 'ev' kavramı da epey değişmiş durumda. Hong Kong’daki tabut evler ve Pekin’de ortaya çıkan kapsül daireler, görenleri şaşkına çeviriyor. Ayakta durmanın bile zorlaştığı alanlar, binlerce kişi için günlük hayatın parçası haline gelmiş durumda. Metrekareler küçülüyor, kiralar yükseliyor, tartışmalar büyüyor. Gelin, dünyanın en küçük evlerine yakından bakalım.

Hong Kong'da "ev" denince akla gelen görüntü pek iç açıcı değil

Hong Kong’da "ev" denince akla gelen görüntü pek iç açıcı değil

Hong Kong’da tabut ev olarak anılan alanlar, tek kişilik yataktan biraz büyük bölmelerden oluşuyor. Ortalama 2 ila 3 metrekarelik alanlarda yatak, birkaç kişisel eşya ve daracık geçiş boşluğu bulunuyor. Mong Kok gibi yoğun semtlerde yaşayan temizlik görevlileri, yaşlılar ve düşük gelirli çalışanlar, aylık yaklaşık 2.200 Hong Kong doları kira ödüyor. Metrekareye düşen bedel ise şehrin en pahalı konutlarıyla yarışıyor.

İşin ilginç yanı, uzun süredir tartışılan konut reformlarına rağmen tabut evler kapsam dışı kalmış durumda. Yönetim, alt bölümlere ayrılmış daireler için yeni standartlar açıklasa da yatak alanları farklı yasal düzenlemelerle varlığını sürdürüyor. 

Sosyal kuruluşlar, şehirdeki en zor yaşam koşullarının bu alanlarda bulunduğunu sık sık gündeme taşıyor. Resmi rakamlar, yüz binlerce kişinin bu şartlarda yaşamını sürdürdüğünü gösteriyor.

Pekin'de geliştirilen kapsül daireler, yükselen kira fiyatlarına karşı ortaya çıkan sıra dışı fikirlerden biri

Pekin’de geliştirilen kapsül daireler, yükselen kira fiyatlarına karşı ortaya çıkan sıra dışı fikirlerden biri

Uzunluğu yaklaşık 2,4 metre, genişliği 0,7 ila 0,9 metre arasında değişen kapsüller, yatak ve küçük çalışma alanı barındıracak şekilde tasarlandı. Tuvalet ve banyo ihtiyacı ortak alanlardan karşılanıyor. Yaşam alanı ise yaklaşık 2 metrekareyle sınırlı.

Projenin arkasındaki isim emekli mühendis Huang Rixin. Japonya’daki kapsül otellerden ilham alan tasarım, özellikle üniversite mezunu genç çalışanlara hitap ediyor. Kapsüllerde priz, havalandırma ve kilitli kapılar yer alıyor.

Hong Kong'da açıklanan yeni düzenlemeler, alt bölümlü dairelerin en az 8 metrekare olmasını şart koşuyor

Hong Kong’da açıklanan yeni düzenlemeler, alt bölümlü dairelerin en az 8 metrekare olmasını şart koşuyor

Pencere ve özel tuvalet gibi kriterler de listeye eklenmiş durumda. Tabut evler ise mevcut yatak alanı yasası kapsamında kalmaya devam ediyor. Yetkililer, ani yasakların evsizlik riskini artırabileceğini dile getiriyor.

Uzmanlar, düzenlemeler sonrasında kira artışları ve geçici tahliyeler konusunda endişeli. Pekin’deki kapsül daireler ise henüz sınırlı sayıda uygulanıyor. Konut krizinin uzun vadeli çözümü konusunda net tablo hala oluşmuş değil. Küçülen yaşam alanları, şehir hayatının nereye evrildiği sorusunu da beraberinde getiriyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
