Dünyanın En Küçük Evleri Mezardan Farksız: Yalnızca 2 Metrekare

Hong Kong’da tabut ev olarak anılan alanlar, tek kişilik yataktan biraz büyük bölmelerden oluşuyor. Ortalama 2 ila 3 metrekarelik alanlarda yatak, birkaç kişisel eşya ve daracık geçiş boşluğu bulunuyor. Mong Kok gibi yoğun semtlerde yaşayan temizlik görevlileri, yaşlılar ve düşük gelirli çalışanlar, aylık yaklaşık 2.200 Hong Kong doları kira ödüyor. Metrekareye düşen bedel ise şehrin en pahalı konutlarıyla yarışıyor.

İşin ilginç yanı, uzun süredir tartışılan konut reformlarına rağmen tabut evler kapsam dışı kalmış durumda. Yönetim, alt bölümlere ayrılmış daireler için yeni standartlar açıklasa da yatak alanları farklı yasal düzenlemelerle varlığını sürdürüyor.

Sosyal kuruluşlar, şehirdeki en zor yaşam koşullarının bu alanlarda bulunduğunu sık sık gündeme taşıyor. Resmi rakamlar, yüz binlerce kişinin bu şartlarda yaşamını sürdürdüğünü gösteriyor.