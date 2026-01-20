onedio
Dünyanın En Kısa Uçuşu Sadece 90 Saniye Sürüyor! Guinness Listesine Girdi

Dünyanın En Kısa Uçuşu Sadece 90 Saniye Sürüyor! Guinness Listesine Girdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 13:24

Uçak yolculukları çoğu zaman saatler süren uzun rotalarla anılıyor. Güvenlik anonsları, kalkış, seyir ve iniş derken zaman hızla geçiyor. Fakat İskoçya’nın kuzeyinde yer alan Orkney Adaları’nda tablo tamamen değişiyor. Burada yapılan planlı tarifeli uçuş, dünyanın en kısa hava yolculuğu olarak kayıtlara geçiyor. Süresi ise yalnızca 90 saniye.

Westray-Papa Westray hattı, dünyanın en kısa tarifeli uçuşu olarak kayıtlarda

Westray-Papa Westray hattı, dünyanın en kısa tarifeli uçuşu olarak kayıtlarda

İskoçya’ya bağlı Orkney Adaları arasında yer alan Westray ve Papa Westray, harita üzerinde neredeyse yan yana duruyor. İki ada arasındaki mesafe sadece 2,73 kilometre. Loganair tarafından işletilen hava hattı, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en kısa tarifeli uçuşu olarak kabul ediliyor.

Uçuş süresi rüzgâr durumuna göre değişiyor. Karşı rüzgâr olduğunda yolculuk yaklaşık 90 saniye sürüyor. Uygun hava koşullarında süre 60 saniyenin altına kadar düşebiliyor. Hatta emekli pilot Stuart Linklater, 53 saniyelik uçuşla rota üzerindeki en hızlı süreyi kayda geçirmiş durumda. Uçak pistte taksi süresiyle birlikte toplam iki dakika içinde yolculuğu tamamlıyor.

Uçuş turistik değil, ada halkı için hayati önem taşıyor

Uçuş turistik değil, ada halkı için hayati önem taşıyor

İlk bakışta turistik deneyim gibi görünse de hat, Orkney Adaları’nda yaşayanlar için günlük yaşamın önemli parçası. Sert rüzgarlar, yoğun sis ve ani hava değişimleri deniz ulaşımını sık sık aksatıyor. Feribot seferleri iptal edildiğinde adalar arası ulaşım neredeyse tamamen durma noktasına geliyor.

Hava yolu seçeneği ise hava koşullarına rağmen daha güvenli kabul ediliyor. Öğretmenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler ulaşım ihtiyaçları için sıklıkla uçak kullanıyor. Acil tıbbi durumlar sırasında rota hayati rol üstleniyor.

Uçuşlarda Britten-Norman Islander tipi küçük pervaneli uçaklar görev yapıyor. Uçaklar sınırlı koltuk kapasitesine sahip olduğu için rezervasyon zorunlu tutuluyor. Kabin servisi bulunmuyor, güvenlik anonsları çoğu zaman inişten sonra tamamlanıyor.

Yakıt tüketimi düşük, bilet fiyatları erişilebilir seviyede

Yakıt tüketimi düşük, bilet fiyatları erişilebilir seviyede

Kısa mesafe sayesinde yakıt tüketimi oldukça sınırlı kalıyor. Ortalama uçuş sırasında yaklaşık 10 kilogram yakıt harcanıyor. Operasyon maliyeti düşük olduğu için bilet ücretleri de görece uygun seviyede tutuluyor.

Tek yön bilet fiyatları 30 ila 40 sterlin arasında değişiyor. Yerel halk için fiyatlar daha düşük olabiliyor. Turistler için ise 'manzara uçuşu' olarak adlandırılan özel tarifeler sunuluyor. Yolcular, İskoç kıyı şeridini ve Orkney Adaları’nı havadan izleme fırsatı yakalıyor.

Hat, 1967 yılından beri aktif şekilde kullanılıyor. Cumartesi günleri hariç her gün tarifeli seferler düzenleniyor. Hava koşulları uçuş planını doğrudan etkilediği için sefer saatleri sık sık kontrol ediliyor.

