Dünyanın En Kısa Uçuşu Sadece 90 Saniye Sürüyor! Guinness Listesine Girdi
Uçak yolculukları çoğu zaman saatler süren uzun rotalarla anılıyor. Güvenlik anonsları, kalkış, seyir ve iniş derken zaman hızla geçiyor. Fakat İskoçya’nın kuzeyinde yer alan Orkney Adaları’nda tablo tamamen değişiyor. Burada yapılan planlı tarifeli uçuş, dünyanın en kısa hava yolculuğu olarak kayıtlara geçiyor. Süresi ise yalnızca 90 saniye.
Westray-Papa Westray hattı, dünyanın en kısa tarifeli uçuşu olarak kayıtlarda
Uçuş turistik değil, ada halkı için hayati önem taşıyor
Yakıt tüketimi düşük, bilet fiyatları erişilebilir seviyede
