Dünyanın En Kısa Uçuşu Sadece 90 Saniye Sürüyor! Guinness Listesine Girdi

İskoçya’ya bağlı Orkney Adaları arasında yer alan Westray ve Papa Westray, harita üzerinde neredeyse yan yana duruyor. İki ada arasındaki mesafe sadece 2,73 kilometre. Loganair tarafından işletilen hava hattı, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en kısa tarifeli uçuşu olarak kabul ediliyor.

Uçuş süresi rüzgâr durumuna göre değişiyor. Karşı rüzgâr olduğunda yolculuk yaklaşık 90 saniye sürüyor. Uygun hava koşullarında süre 60 saniyenin altına kadar düşebiliyor. Hatta emekli pilot Stuart Linklater, 53 saniyelik uçuşla rota üzerindeki en hızlı süreyi kayda geçirmiş durumda. Uçak pistte taksi süresiyle birlikte toplam iki dakika içinde yolculuğu tamamlıyor.