Artık Lüks Oldu! Şu An Dünyada Neden RAM Krizi Yaşanıyor?
Son aylarda teknoloji dünyasında sessiz ilerleyen ama etkisi hızla büyüyen ciddi bir kriz yaşanıyor. Uzun yıllar ucuz ve kolay erişilebilir kabul edilen RAM, küresel ölçekte stratejik donanım haline geldi. Yapay zeka için kurulan dev veri merkezleri, bellek pazarındaki tüm dengeleri değiştirdi. Üreticiler yön değiştirdi, fiyatlar tırmandı. Etkiler artık dizüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar her alanda hissediliyor.
RAM fiyatları neden artıyor? Aslında cevap basit; yapay zeka veri merkezleri, RAM pazarını tamamen dönüştürdü
Fiyatlar aylar içinde katlandı, üretim ise talebi karşılayamıyor
Tüketici pazarı geri plana itildi
