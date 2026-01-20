Artık Lüks Oldu! Şu An Dünyada Neden RAM Krizi Yaşanıyor?

Bellek piyasasındaki kırılma rakamlara da yansıdı. DDR5 standardındaki DRAM çipleri, yalnızca üç ay içinde yaklaşık yüzde 300 oranında değer kazandı. 2026’nın ilk yarısı için çeyrek bazda yüzde 50’ye varan ek artış beklentisi paylaşılıyor. Üretim artışı ise talep hızına yetişemiyor. TrendForce verilerine göre 2026 yılında bellek talebi yüzde 35 artarken arz tarafındaki büyüme yüzde 23 seviyesinde kalacak.

Dizüstü bilgisayar üreticileri maliyet baskısını açık şekilde dile getirmeye başladı. Dell, Asus ve Lenovo gibi markalar yeni modeller için fiyat artışı planlarını duyurdu.

Çin pazarında Honor, tablet alımı için erken davranılması çağrısında bulundu. Xiaomi ise tüm tablet serileri için fiyat güncellemesi açıkladı. Akıllı telefonlarda üretim maliyeti artışı yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişiyor. Düşük segment modeller, krizden en sert etkilenen grup olarak öne çıkıyor.