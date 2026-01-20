onedio
Artık Lüks Oldu! Şu An Dünyada Neden RAM Krizi Yaşanıyor?

Artık Lüks Oldu! Şu An Dünyada Neden RAM Krizi Yaşanıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici
20.01.2026 - 10:41

Son aylarda teknoloji dünyasında sessiz ilerleyen ama etkisi hızla büyüyen ciddi bir kriz yaşanıyor. Uzun yıllar ucuz ve kolay erişilebilir kabul edilen RAM, küresel ölçekte stratejik donanım haline geldi. Yapay zeka için kurulan dev veri merkezleri, bellek pazarındaki tüm dengeleri değiştirdi. Üreticiler yön değiştirdi, fiyatlar tırmandı. Etkiler artık dizüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar her alanda hissediliyor.

RAM fiyatları neden artıyor? Aslında cevap basit; yapay zeka veri merkezleri, RAM pazarını tamamen dönüştürdü

RAM fiyatları neden artıyor? Aslında cevap basit; yapay zeka veri merkezleri, RAM pazarını tamamen dönüştürdü

Yapay zeka sistemlerinin çalışabilmesi için devasa veri merkezlerine ihtiyaç duyuluyor. Merkezlerin kalbinde ise yüksek bant genişliğine sahip bellekler yer alıyor. Son dönemde klasik RAM üretimi, yüksek kâr getiren HBM yani High Bandwidth Memory teknolojisine kaydırıldı. 

Samsung, SK Hynix ve Micron gibi sektörün üç büyük üreticisi, toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20’sini tüketici ürünlerinden çekerek yapay zeka merkezlerine yönlendirdi.

HBM teknolojisi, klasik belleklerden farklı olarak çiplerin yatay değil dikey şekilde istiflenmesiyle çalışıyor. Ortaya çıkan sonuç ise çok daha yüksek veri aktarım hızı ve çok daha fazla bellek kullanımı. Güncel yapay zeka GPU’ları, tek başına terabayt seviyesinde bellek tüketebiliyor. Veri merkezlerinde yer alan binlerce kart düşünüldüğünde, tüketici elektroniği pazarı talep açısından geri planda kalıyor.

Fiyatlar aylar içinde katlandı, üretim ise talebi karşılayamıyor

Fiyatlar aylar içinde katlandı, üretim ise talebi karşılayamıyor

Bellek piyasasındaki kırılma rakamlara da yansıdı. DDR5 standardındaki DRAM çipleri, yalnızca üç ay içinde yaklaşık yüzde 300 oranında değer kazandı. 2026’nın ilk yarısı için çeyrek bazda yüzde 50’ye varan ek artış beklentisi paylaşılıyor. Üretim artışı ise talep hızına yetişemiyor. TrendForce verilerine göre 2026 yılında bellek talebi yüzde 35 artarken arz tarafındaki büyüme yüzde 23 seviyesinde kalacak.

Dizüstü bilgisayar üreticileri maliyet baskısını açık şekilde dile getirmeye başladı. Dell, Asus ve Lenovo gibi markalar yeni modeller için fiyat artışı planlarını duyurdu. 

Çin pazarında Honor, tablet alımı için erken davranılması çağrısında bulundu. Xiaomi ise tüm tablet serileri için fiyat güncellemesi açıkladı. Akıllı telefonlarda üretim maliyeti artışı yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişiyor. Düşük segment modeller, krizden en sert etkilenen grup olarak öne çıkıyor.

Tüketici pazarı geri plana itildi

Tüketici pazarı geri plana itildi

Micron, tüketici pazarında uzun yıllardır yer alan Crucial markasını kapatma kararı aldı. Şirket yönetimi, yapay zeka odaklı bellek talebinin patlayıcı seviyeye ulaştığını ve kaynakların daha kârlı alanlara yönlendirilmesi gerektiğini açık şekilde ifade etti.

Uzmanlara göre dizüstü bilgisayarlarda RAM maliyetinin toplam üretim içindeki payı yüzde 40 seviyesine yaklaştı. Üreticiler, orta segment cihazlarda tekrar 8 GB RAM konfigürasyonlarına dönüş hazırlığı yapıyor. Ekran kartları tarafında da yeni zam dalgalarının yolda olduğu belirtiliyor. Analistler, bellek fiyatlarında rahatlama beklentisi için 2027 sonrasına işaret ediyor.

