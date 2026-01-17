Ülkeyi Boydan Boya Geçen 367 Kilometrelik Dev Otoyol!

Chūō Expressway, Tokyo metropolünden başlayarak Kanagawa, Yamanashi, Nagano ve Gifu eyaletlerinden geçerek Nagoya’ya ulaşıyor. Toplam uzunluk yaklaşık 367 kilometre. Otoyol hattı, Japonya’nın dağlık iç kesimlerini takip ettiği için deniz seviyesinden yüksek bölgelerde ilerliyor. En yüksek nokta 1.015 metre rakıma ulaşıyor.

Güzergah boyunca Sagami Gölü ve Suwa Gölü manzaraları öne çıkıyor. Hat, Fuji Dağı çevresine yakın konumda yer aldığı için sürücülere kısa sapmalarla bölgeyi ziyaret etme imkanı da sunuyor. Yolun büyük kısmı dört şeritli olarak planlandı ve yoğun trafik akışına uygun şekilde tasarlandı.