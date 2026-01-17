onedio
Ülkeyi Boydan Boya Geçen 367 Kilometrelik Dev Otoyol!

Gökçe Cici
Gökçe Cici
17.01.2026 - 17:36

Japonya denince akla ilk olarak hızlı trenler geliyor. Ülke genelinde ulaşımın büyük kısmı raylı sistemlerle sağlanıyor. Ancak kara yoluyla seyahat etmek isteyenler için öne çıkan hatlar da mevcut. Chūō Expressway, Japonya’nın iç bölgelerinden geçen en uzun ve stratejik otoyollar arasında yer alıyor. Tokyo’dan Nagoya’ya uzanan hat, dağlık alanlar ve göller eşliğinde ilerliyor.

Kaynak

Tokyo’dan Nagoya’ya uzanan ana arter, ülkenin iç bölgelerinden geçiyor

Chūō Expressway, Tokyo metropolünden başlayarak Kanagawa, Yamanashi, Nagano ve Gifu eyaletlerinden geçerek Nagoya’ya ulaşıyor. Toplam uzunluk yaklaşık 367 kilometre. Otoyol hattı, Japonya’nın dağlık iç kesimlerini takip ettiği için deniz seviyesinden yüksek bölgelerde ilerliyor. En yüksek nokta 1.015 metre rakıma ulaşıyor.

Güzergah boyunca Sagami Gölü ve Suwa Gölü manzaraları öne çıkıyor. Hat, Fuji Dağı çevresine yakın konumda yer aldığı için sürücülere kısa sapmalarla bölgeyi ziyaret etme imkanı da sunuyor. Yolun büyük kısmı dört şeritli olarak planlandı ve yoğun trafik akışına uygun şekilde tasarlandı.

İnşaat süreci on yıllara yayıldı, maliyet rekor seviyeye ulaştı

Chūō Expressway’in inşaat süreci 1960’lı yılların sonlarında başladı. Otoyol, etaplar hâlinde tamamlandı ve yıllar içinde genişletildi. Dağlık arazi koşulları, çok sayıda tünel ve viyadük inşasını zorunlu kıldı. Toplam maliyetin yaklaşık 11 trilyon yen seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Otoyol, ücretli sistemle işletiliyor. Girişte 150 yenlik sabit ödeme alınıyor. Ardından kilometre başına yaklaşık 25 yen ek ücret uygulanıyor. Hat, Nexco Central tarafından yönetiliyor ve Japonya kara yolu ağının en önemli parçalarından kabul ediliyor.

Sasago Tüneli, hattın en kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor

Tokyo’nun yaklaşık 80 kilometre batısında yer alan Sasago Tüneli, Chūō Expressway üzerindeki en uzun tüneller arasında bulunuyor. Çift tüplü yapı yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
