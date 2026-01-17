Ülkeyi Boydan Boya Geçen 367 Kilometrelik Dev Otoyol!
Japonya denince akla ilk olarak hızlı trenler geliyor. Ülke genelinde ulaşımın büyük kısmı raylı sistemlerle sağlanıyor. Ancak kara yoluyla seyahat etmek isteyenler için öne çıkan hatlar da mevcut. Chūō Expressway, Japonya’nın iç bölgelerinden geçen en uzun ve stratejik otoyollar arasında yer alıyor. Tokyo’dan Nagoya’ya uzanan hat, dağlık alanlar ve göller eşliğinde ilerliyor.
Tokyo’dan Nagoya’ya uzanan ana arter, ülkenin iç bölgelerinden geçiyor
İnşaat süreci on yıllara yayıldı, maliyet rekor seviyeye ulaştı
Sasago Tüneli, hattın en kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor
