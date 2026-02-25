Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Mars ve Uranüs arasında oluşan kare açı, iletişimde ufak tefek kazaları beraberinde getiriyor. Bir e-postayı yanlış kişiye göndermek ya da özel bir mesajın istemeden ifşa olması gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Dikkat et, ağzından kaçan tek bir cümle, kardeşlerinle, yakın çevrenle hatta en güvendiğin komşunla aranda bile büyük bir sorun çıkmasına neden olabilir.

Fakat bu durumun bir de altın kaplama yüzü var! Yıllardır dudaklarını ısırdığın, içine attığın, dile getirmekten çekindiğin gerçeklerin bir anda ortalığa saçılması, o toksik ilişki ağını kökünden temizleyecek. Yanlışlıkla gönderdiğini sandığın basit bir mesaj, aslında seni sömüren bir bağı koparmak için bilinçaltının yaptığı en dahiyane ve cesur sabotajı olabilir. Bugün kırılan kalplere odaklanmak yerine, dökülen gerçeklerin sana kazandırdığı o muazzam özgürlüğün tadını çıkar.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise melankolik bekleyişleri ve şiirsel acıları bir kenara bırakıp adeta bir savaşçı gibi harekete geçebilirsin. Karşındakinin adım atmasını beklemek yerine, onu hazırlıksız yakalayacak, kelimelerle köşeye sıkıştıracak ve tutkunu dikte edecek olan sensin. Bu aniden ortaya çıkan tavizsiz ve ısrarcı halin, aranızdaki o belirsiz sis perdesini tek hamlede yırtıp atacak. İşte bu durumda bir ilişkin varsa, ilişkideki toksik düzeni sonlandırabilir ve kontrolü eline alabilirsin. Ama platonik bir aşk ise mesele, artık itiraf etmenin ve tabii haliyle aşkına karşılık bulmanın ya da reddedilmenin tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…