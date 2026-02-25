Sevgili Balık, bugün melankolik bekleyişleri ve şiirsel acıları bir kenara bırakıp adeta bir savaşçı gibi harekete geçme zamanı geldi. Karşındaki kişinin adım atmasını beklemek yerine, sen onu hazırlıksız yakalayacak, kelimelerinle köşeye sıkıştıracak ve tutkunu dikte edecek olan kişi olacaksın.

Bu aniden ortaya çıkan tavizsiz ve ısrarcı halin, aranızdaki belirsizlikleri ve sis perdesini tek hamlede yırtıp atacak. İşte tam da bu noktada, eğer bir ilişkin varsa, bu ilişkideki toksik düzeni sonlandırabilir ve kontrolü eline alabilirsin. İlişkini daha sağlıklı ve dengeli bir hale getirebilir, karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde bir ilişki yürütebilirsin.

Tabii eğer kalbinde platonik bir aşk varsa, işte tam da bu noktada itiraf etmenin ve aşkına karşılık bulmanın ya da reddedilmenin tam zamanı. Bu durumda, aşkını gizlemek yerine açıkça ifade ederek, karşındaki kişiye duygularını anlatman önemli. Hadi aşkı serbest bırak! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…