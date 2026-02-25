onedio
26 Şubat Perşembe Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
26 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
25.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Şubat Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kendini biraz gergin ve stresli hissetmen tamamen normal. Çoğumuz, stresli olduğumuzda dişlerimizi sıkarız ve çene kaslarımızı kullanırız. Bu, genellikle bilinçaltında gerçekleşen, stresle başa çıkmaya çalışırken bedenimizin verdiği otomatik bir tepkidir. Ancak bu durum, çene kaslarında gerginliğe ve zamanla ağrılara yol açabilir.

Sen de gün boyunca, özellikle stresli olduğun anlarda, yüz kaslarını gevşetmeye çalışmalısın. Bu, çenendeki gerginliği azaltacaktır. Ayrıca, şakaklarına hafif masajlar yapmayı da denemelisin. Bu, hem çene kaslarını rahatlatacak, hem de genel olarak stresini azaltacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

