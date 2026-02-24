onedio
25 Şubat Çarşamba Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
25 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Şubat Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gerçekleşen Merkür duraksaması senin mistik ve hayalperest enerjini biraz daha keskinleştiriyor. Bu enerjiyi ise direkt olarak iskelet sistemine ve omurgana yönlendiriyor. Hayatın karmaşık akışına kendini bırakırken, beden dilinin ne kadar önemli olduğunu unutmamalısın. Kendini nasıl içe kapattığını, beden duruşunun nasıl bozulduğunu fark etmelisin. Bu durum, dik duruşunu tekrar kazanman için bir fırsat olabilir.

Kemiklerini güçlendirecek, postürünü düzgünleştirecek ve sana sağlam bir fiziksel omurga kazandıracak direnç egzersizlerine yönelmeni öneririm. Pilates, yoga veya ağırlık antrenmanları gibi egzersizler bu konuda oldukça yardımcı olabilir. Unutma ki bedenini bir çelik gibi dimdik tuttuğunda, ruhunun o hassas yapısı dışarıdan gelebilecek her türlü saldırıya karşı tamamen dokunulmaz olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

