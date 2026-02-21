onedio
22 Şubat Pazar Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
22 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Şubat Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, günün enerjisi senin rahatlama ve dinlenme isteğini arttıracak. Belki de bir süredir yoğun bir tempoda çalışıyor olabilirsin ve bedeninin dinlenmeye ihtiyacı var. Ancak unutma ki uzun süre hareketsiz kalmak, kan dolaşımını yavaşlatabilir ve bu da enerjini düşürebilir. Bu nedenle, hafif egzersizler yapmayı ihmal etme. Biraz yoga, hafif bir yürüyüş veya biraz esneme hareketleri bile senin için oldukça faydalı olabilir.

Bunun yanı sıra, günün ilerleyen saatlerinde Venüs ve Jüpiter arasında oluşacak olan üçgen, ruhunu rahatlatacak ve huzur verecek. Bununla birlikte harekete geçmeye odaklan. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

