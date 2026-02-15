onedio
16 Şubat Pazartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
16 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Şubat Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün biraz sıra dışı bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş ve Uranüs'ün kare açı oluşturduğu bugünde, beklenmedik bir hassasiyet seni bekliyor olabilir. Bu hassasiyet, bir dalga gibi gelip seni sarabilir ve belki de biraz yorgun hissetmeni sağlayabilir. Ama endişelenme, bu tamamen normal.

Böyle günlerde, içinde bulunduğun dalgalanmaları kontrol altına alabilmen için kendine sessiz ve huzurlu bir alan yaratman en iyisi olacaktır. Belki biraz meditasyon yapabilir, belki de sakin bir müzik eşliğinde kitap okuyabilirsin. Kendine biraz zaman ayır, kendini dinle.

Ancak unutma, bu geceyi uzatmamalısın. Belki bir film izlemek veya bir kitap bitirmek isteyebilirsin ama bu gece erken yatmak en iyisi olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

