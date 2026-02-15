Sevgili Balık, bugün biraz sıra dışı bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş ve Uranüs'ün kare açı oluşturduğu bugünde, beklenmedik bir hassasiyet seni bekliyor olabilir. Bu hassasiyet, bir dalga gibi gelip seni sarabilir ve belki de biraz yorgun hissetmeni sağlayabilir. Ama endişelenme, bu tamamen normal.

Böyle günlerde, içinde bulunduğun dalgalanmaları kontrol altına alabilmen için kendine sessiz ve huzurlu bir alan yaratman en iyisi olacaktır. Belki biraz meditasyon yapabilir, belki de sakin bir müzik eşliğinde kitap okuyabilirsin. Kendine biraz zaman ayır, kendini dinle.

Ancak unutma, bu geceyi uzatmamalısın. Belki bir film izlemek veya bir kitap bitirmek isteyebilirsin ama bu gece erken yatmak en iyisi olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…