Sevgili Balık, bugün aşk hayatında nostaljik bir rüzgar esecek gibi görünüyor. Geçmişten gelen bir mesaj, belki de beklenmedik bir karşılaşma, kalbinin kapılarını çalabilir. Bu karşılaşma, eski bir aşkınla mı olacak yoksa belki de unuttuğun bir dostla mı? Ancak bu karşılaşma, kalbinde minik dalgalanmalara neden olabilir ve aşk hayatını biraz karıştırabilir.

Güneş, geçmişi aydınlatırken, senin de geçmişe mi yoksa geleceğe mi odaklanacağına karar verme zamanın gelmiş olabilir. Geçmişteki aşkların mı yoksa gelecekteki olasılıklar mı? Hangi yolu seçeceğini iyi düşün. Aşk hayatında hangi yöne gideceğini belirleme zamanı geldi çünkü. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…