Sevgili Balık, bugün aşk hayatında romantik esintilerin hissedildiği bir gün olacak. Ancak burada dikkat etmen gereken nokta, romantizmi abartıya kaçırmamak olmalı. Çünkü aşırıya kaçan romantizm, karşı tarafı bunaltabilir ve ilişkine zarar verebilir.

Eğer bekar bir Balık burcuysan ve kalıcı bir ilişki arayışındaysan, bugün sade ve doğal bir tanışma fırsatı yakalayabilirsin. Unutma ki kalıcı bir ilişkinin temeli doğallıktan geçer. Bu yüzden, bugün sosyalleşmeye ve yeni insanlarla tanışmaya açık olmanı öneririz. Hayatına girmek isteyen insanlara bir şans ver ve belki de hayatının aşkıyla tanışma fırsatı yakalarsın. Ama eğer bir ilişkin varsa, bugün belki de küçük bir jest yapmanın tam zamanı. Unutma ki büyük aşklar küçük detaylarda saklıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…