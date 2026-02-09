Sevgili Balık, bugün seni bekleyenler oldukça ilginç! Zira Venüs, burcunda konumlanıyor ve bu seni adeta bir 'aşk ikonu'na dönüştürüyor. Bu dönemde, partnerin adeta senin çevrende bir uydu gibi dönecek. Her dediğini iki etmeyen bir aşık, bu dönemde tam da ihtiyacın olan şey olabilir.

Tabii eğer bekarsan, kalbinden yaydığın sevgi frekansı, hayalini kurduğun kişiyi hayatına çekmekte gecikmeyecektir. Bu, ruhunun en saf, en romantik ve en şifacı yönünü dünyaya sunduğun, mucizelerle dolu bir Salı akşamı olacak. Ayrıca, bu süreçte beklenmedik bir tanışma ile aşkın naifliğini kucaklamaya da hazır ol. Kim bilir, belki de hayatının aşkıyla tanışmanın eşiğindesin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…