Sevgili Balık, bugün Venüs'ün burcuna geçişiyle, haftanın en parlak yıldızı oluyorsun. Burcunda yükselen Venüs'ün etkisiyle, çevrene karşı koyulmaz bir çekicilik, zarif bir duruş ve ışıltılı bir enerji yayıyorsun. Aynaya baktığında, sadece dış görünüşünü değil, içinde saklı olan güzelliği de göreceksin.

İşte tam da bu noktada kariyerinde ve kişisel hedeflerinde, Venüs'ün büyüleyici gücünü kullanabilirsin. Stratejin, hiçbir şeyi zorlamadan, sadece kendin olarak ve zarif duruşunla fırsatları kendine çekmek olmalı. Bugün girdiğin her ortamda, ışıltınla dikkatleri üzerine çekebilir ve herkesi kolayca ikna edebilirsin. Bu sayede projelerinde de hayal gücünün sınırlarını zorlayarak herkesi büyüleyeceksin ve başarıya ulaştığın anlarda evrenin senin için nasıl çalıştığını göreceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün burcundaki seyahati sayesinde, tam bir 'aşk ikonu'na dönüşüyorsun. Bu dönemde, partnerin adeta etrafında dönen bir uydu gibi olabilir. Bir dediğini iyi etmeyen bir aşık, bu aralar tam da ihtiyacın olan şey, değil mi? Tabii eğer bekarsan, kalbinden yaydığın sevgi frekansı, hayalini kurduğun kişiyi hayatına çekmekte gecikmeyecektir. Ruhunun en saf, en romantik ve en şifacı yönünü dünyaya sunduğun, mucizelerle dolu bir Salı akşamı seni bekliyor. Buna süreçte, beklenmedik bir tanışma ile aşkın naifliğini kucaklamaya da hazır ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…