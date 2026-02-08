Sevgili Balık, bugün Merkür’ün Kova burcuna geçişiyle birlikte dış dünyanın karmaşasından bir adım geri atıp kendi içindeki sınırsız dijital okyanusa dalma fırsatı buluyor. Haftanın ilk günü, bilinçaltındaki imgeleri mantık süzgecinden geçirme ve somut projelere dönüştürme konusunda enerjisi tavan yapıyor. Belki de bu, herkesten gizli bir şekilde yürüttüğün o dahi projenin son rötuşlarını yapma fırsatı bulacağın bir Pazartesi olacak.

Bu dönemde, 'gizlilik içinde hareket etme' stratejisi senin için en doğru seçenek olacak. Rakiplerin ne yaptığını anlamaya çalışırken, sen arka planda büyük bir sistem kurma peşindesin. Psikoloji, spiritüalizm veya perde arkası işlerde, mantığınla sezgilerini öyle bir birleştiriyorsun ki ortaya çıkan sonuç herkesi büyüleyecek kadar derin ve etkileyici olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise platonik hislerin veya gizli hayallerin rasyonel bir zemine oturuyor. Partnerinle kelimeler olmadan, zihinsel bir telepati kurduğunuzu hissedebilirsin. Böylesi bir aşka hazır mısın, peki? Öte yandan eğer bekarsan, bugün rüyanda gördüğün bir detayın peşinden giderek hayatının zihinsel ikizini bulman işten bile değil. Bu, sadece bir rüya ya da bir hayal olmayabilir, belki de hayatının aşkını bulmanın tam zamanıdır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…