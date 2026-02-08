onedio
9 Şubat Pazartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu
9 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Şubat Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde heyecan verici bir hareketlilik var. İletişim gezegeni Merkür, burcundan ayrılarak Kova burcuna geçiyor. Bu geçiş, senin üzerindeki o ağır sorumluluk yükünün hafiflemesine yardımcı olacak ve omuzlarındaki baskıyı azaltacak. Son zamanlarda maddi konularda yaşadığın sıkıntıları çözmek için modern ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirdiğini biliyoruz. 

İyi haber şu ki, bu yaklaşımların meyvelerini toplamaya başlayacağın bir döneme giriyorsun. Bu durum, strese bağlı olarak gelişen diş ve kemik hassasiyetlerini de azaltabilir. Sağlığınla ilgili bir not olarak ise bugün vücudunun mineral dengesine özellikle dikkat etmen gerekiyor. Kalsiyum alımını artırmak, kemik sağlığını korumak için önemli. Ayrıca, bu mineral, dişlerinin sağlığı için de hayati öneme sahip; bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

