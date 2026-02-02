Sevgili Balık, bugün hızlı ve yoğun tempolu bir günün ortasında, uzun süreli oturma, ekran karşısında geçen saatler ya da mola vermeden çalışma gibi alışkanlıkların, bedenini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, kas sertliklerine yol açabilir ve genel sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Bunun önüne geçmek için, küçük ama düzenli molalar vermek oldukça önemli. Bu molalar, belki de farkında olmadan üzerinde biriken stresi azaltmana yardımcı olacak ve bedenini ciddi anlamda rahatlatacaktır. Unutma ki sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin demektir ve her ikisi de başarılı bir iş hayatı için vazgeçilmezdir.

Akşam saatlerinde ise ağır sorumlulukları bir kenara bırakmanın tam zamanı. Kendine biraz zaman ayır, bir kitap oku ya da sevdiğin bir diziye göz at! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…