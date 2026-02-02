Sevgili Balık, bugün Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgenin etkisi altında, zihnin hızlanıyor. Ancak bu enerji sadece seninle sınırlı kalmıyor, etrafındaki insanları da etkiliyor ve doğru kişilerle doğru zamanda, belki de hayatını değiştirecek konuşmalar yapmanı sağlıyor.

İş hayatında, belki de aylardır kafanda dönen ve bir türlü somutlaşmayan bir fikrin, bugün beklenmedik bir sohbetin ardından gerçeğe dönüşme ihtimali var. Belki bir iş teklifi, belki bir yön değişikliği ya da belki de 'bunu birlikte yapalım' şeklinde bir öneri, hiç beklemediğin bir anda karşına çıkabilir.

Ancak bu süreçte, detaylara takılıp kalmamalı, büyük resmi görmeye odaklanmalısın. Küçük aksaklıklar, seni korkutmak yerine daha stratejik düşünmeye itiyor. Eğitim, yurt dışı bağlantıları, sunumlar ya da resmi görüşmeler açısından şanslı bir gün seni bekliyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…