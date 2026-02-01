Sevgili Balık, Aslan Dolunayı'nın ardından, günlük yaşamının ve iş düzeninin öne çıktığı bir döneme adım atıyorsun. Ay'ın Başak burcuna geçişiyle birlikte, iş yerinde senden ne bekleniyor, ne kadarını verebileceğin ve aslında ne kadarını vermek istediğin üzerinde düşünme zamanı. Şubat'ın enerjisi, iş ve yaşam dengeni sağlama konusunda sana yardımcı olacak. Belki de sağlıklı bir çalışma temposu bulma konusunda içindeki arzu, bu dönemde kendini daha fazla hissettirecek. İş hayatında dengeyi sağlamak için ideal bir zaman dilimi!

Ancak bu süreçte başkalarına yardım etme çabalarının arasında kendini ihmal ettiğini fark etme olasılığın da var. Başkalarının hedefleri, hayalleri ve istekleri seninkinden önemli olmamalı, değil mi? Hatta senin her yükü omuzlaman da gerekmiyor. Şimdi durup düşünme vakti: Gerçekten ne yapmalısın? Belki de tamamen kendine, kendi isteklerine ve başarılarına odaklanma vakti gelmiştir. Zira, böylece rekabette öne geçeceksin ve kendi hedeflerine ulaşabileceksin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…