Yapay Zeka Cevaplıyor: “Emeklilik” Tarihe Karışırsa, İnsanlar İleri Yaşlarını Finanse Etmek İçin Ne Yapacak?

etiket Yapay Zeka Cevaplıyor: “Emeklilik” Tarihe Karışırsa, İnsanlar İleri Yaşlarını Finanse Etmek İçin Ne Yapacak?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.03.2026 - 12:01

Yapay zekaya sorduklarımızda bugün: Eğer emeklilik tarihe karışırsa insanlar ne yapacak? Bazı ülkeler ekonomiyi de göz önüne alarak emekliliği rafa kaldırmaya çalışıyor. Peki böyle bir şey olursa ne olacak? Yapay zekaya sorduk o da yanıtladı. Bakalım ne demiş...

Emekliliğin tarihe karışması ihtimaline karşın kişiler kendi bireysel yatırım planlarını oluşturmaya başlayacak.

Emeklilik fonları yerine, bireyler kendi finansal geleceklerini güvence altına almak için bireysel yatırım araçlarına yönelmek zorunda kalacak. Hisse senedi, tahvil, ETF ve gayrimenkul gibi seçenekler ön plana çıkacak ve zaman içinde de emekliliğin yerini bunlar alacak.

Daha uzun süre çalışmak zorunda kalacaklar.

Emeklilik sistemi kalkarsa, insanlar daha uzun yıllar aktif olarak çalışmayı planlamak durumunda kalacak. İş yaşamının uzaması, kariyer planlamasını ve sağlıklı yaşamı daha önemli hale getirecek gibi duruyor.

Pasif gelir kaynaklarına yönelecekler.

Kira gelirleri, temettü gelirleri veya dijital içerik gibi pasif gelir kaynakları, ileri yaşlarda finansal güvence sağlamak için kritik hale gelecek gibi duruyor. Çünkü zaman içinde gelir çeşitlendirmesi bir zorunluluk haline gelecek.

Kişisel tasarruf oranları artacak.

Bireyler, gelecekte emeklilik garantisi olmadığı için tasarruf yapmayı öncelik haline getirecek. Kişilerin gelirlerinin önemli bir kısmı, acil durum fonları ve uzun vadeli birikimler için ayrılacak ve kişisel tasarruf daha da artacak.

Finansal eğitimin önemi artacak.

İleri yaş finansmanı için doğru kararlar almak kritik bir hal alacak. İnsanlar yatırım ve finansal yönetim konusunda daha bilinçli olmak için eğitim alacak ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayacak.

Girişimcilik ve yan gelirler öne çıkacak.

Emeklilik güvenliği olmadığında, bireyler kendi işlerini kurarak veya yan gelir fırsatlarını değerlendirerek finansal güvenliklerini destekleyecek. Zaman içerisinde esnek iş modelleri, yaşam boyu gelir sağlamanın bir yolu haline gelecek ve normalleşecek.

Sağlık ve uzun yaşam planlaması finansal öncelik haline gelecek.

Uzun vadeli sağlık harcamaları ve yaşam maliyetleri daha büyük bir yük oluşturmaya başlayacak. Bununla birlikte de sağlık sigortaları, özel emeklilik hesapları ve yaşam sigortaları, finansal planlamanın merkezine yerleşecek ve bunun üzerine planlamalar yapılmaya başlanacak.

Aile ve topluluk bazlı dayanışmalar öne çıkacak.

Bireyler, ileri yaşlarda yalnız kalma riskini azaltmak için aile ve topluluk desteğine daha fazla güvenecek. Zaman içinde bir topluluğun, ailenin parçası olmak önemli bir hale gelecek. Ortak yaşam alanları, paylaşım ekonomisi ve yerel dayanışma ağları finansal güvenliğin bir parçası olacak.

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
