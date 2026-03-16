Yapay Zeka Cevaplıyor: “Emeklilik” Tarihe Karışırsa, İnsanlar İleri Yaşlarını Finanse Etmek İçin Ne Yapacak?
Yapay zekaya sorduklarımızda bugün: Eğer emeklilik tarihe karışırsa insanlar ne yapacak? Bazı ülkeler ekonomiyi de göz önüne alarak emekliliği rafa kaldırmaya çalışıyor. Peki böyle bir şey olursa ne olacak? Yapay zekaya sorduk o da yanıtladı. Bakalım ne demiş...
Emekliliğin tarihe karışması ihtimaline karşın kişiler kendi bireysel yatırım planlarını oluşturmaya başlayacak.
Daha uzun süre çalışmak zorunda kalacaklar.
Pasif gelir kaynaklarına yönelecekler.
Kişisel tasarruf oranları artacak.
Finansal eğitimin önemi artacak.
Girişimcilik ve yan gelirler öne çıkacak.
Sağlık ve uzun yaşam planlaması finansal öncelik haline gelecek.
Aile ve topluluk bazlı dayanışmalar öne çıkacak.
