Sevgili Balık, bugün aşk hayatına biraz daha yakından bakmanı öneriyoruz. İlişkinde belki de hiç fark etmediğin bir durumla karşılaşabilirsin. Bugün, partnerinin seninle olan benzerliklerini gözlemleme fırsatı da bulabilirsin. Bu durum karşısında bir an durup 'ne kadar da benziyoruz' dediğini duyar gibiyiz. Peki bu benzerlikler, aşkının mimarı olabilir mi?

Partnerine dair daha fazla bilgi edinmeni sağlayacak bu süreçte, kendini ona daha fazla açmaya hazır hissedebilirsin. Bu durum, aşkını daha da güçlendirebilir. Aşkın en saf haliyle sana yaklaşabilir... Bu duygusal yakınlaşma ise ilişkini daha da derinleştirebilir. Yani sevgili okur, gerçek aşka artık çok daha yakınsın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…