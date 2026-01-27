Sevgili Balık, bugün aşk hayatında biraz eskiye dönüş yapmanın zamanı olabilir. Nostaljik bir rüzgar esiyor ve bu rüzgar seni geçmişe, belki de eski bir sevgiliye, belki de yarım kalmış bir aşka doğru sürüklüyor. Belki de bir anı, belki de bir duygu, belki de bir kişi... Kim bilir? Ancak bugün, geçmişe dair her ne varsa, tekrar gündeminin merkezine oturabilir.

Böylesi bir durumla karşı karşıya kaldığında, en iyi yolun kalbinin sesini dinlemek olduğunu unutma. Kalbin genellikle seni doğru yöne, doğru kararlara yönlendirir. İç sesini dinlemek, aşk hayatında doğru kararları vermende sana yardımcı olabilir.

Eğer kalbindeki ses, geçmişe dönüp yarım kalan bir hikayeyi tamamlaman gerektiğini söylüyorsa, belki de bu fırsatı değerlendirmende fayda var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…