Sevgili Balık, bugün aşk hayatında biraz daha fazla heyecan ve duygusal derinlik seni bekliyor. Kalbinin daha hızlı atacağı, gözlerinin daha parlak parlayacağı bir gün olabilir. Partnerinle arandaki bağın daha da güçleneceği, belki de hiç olmadığı kadar kuvvetli bir yakınlaşma yaşayabileceğin anlar da söz konusu olabilir.

Kendini tamamen partnerine bırakacağın, onunla aynı dili konuştuğunu hissedeceğin, onu anladığın ve en önemlisi seni anladığını hissettiğin bir bağ kurmak üzeresin. Bu, sizin aranızdaki bağın daha da derinleşeceği, belki de hiç olmadığı kadar güçlü bir bağ oluşacağı anlamına geliyor.

Tabii bekarsan, bugün uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle karşılaşma vaktin gelmiş belki de! Beklenmedik bir duygusal temas, tam da beklediğin o özel kişiyle karşılaşmak demektir hatta. Duyguların bu denli derinleşmişken, belki de yeni bir yelken açmaya, yeni bir aşka yelken açmaya da şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…