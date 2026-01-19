Sevgili Balık, bugün kalbinde uzun zamandır sakladığın duyguların yüzeye çıkma zamanı geldi de geçiyor bile. Gizli aşkını itiraf etmeye hazır mısın? Bekar bir Balık burcuysan ve kalbinde birine karşı platonik hisler besliyorsan, bu dönem senin için oldukça heyecan verici olabilir. Kalbindeki bu gizli aşkın karşılık bulabileceği bir döneme giriyorsun. Yani, platonik aşkının karşılığını bulabilirsin!

Tabii eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde duygusal bağlarını daha derin hissedeceksin. Aşk, kalbinde saklanamayacak kadar büyüyüp tatlı itiraflar dudaklarından dökülecek. Bu itiraflar, ilişkinde evliliğe giden yolun kapılarını açacak gibi görünüyor. Yani evet, evlilik kapıda! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…