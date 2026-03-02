onedio
3 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

02.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Mart Salı günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün karşıt burcunda meydana gelen tam Ay tutulmasının etkisiyle, sağlığını biraz daha ön plana çıkarman gerekiyor. Özellikle böbreklerin ve bel bölgen bugün daha hassas olabilir. Bu durum, belki de vücudunun sana bir mesajıdır: Daha fazla su içmen gerekiyor. Su, hayati öneme sahip olan böbreklerinin düzgün çalışabilmesi için oldukça önemlidir.

Bu yoğun tutulma enerjisiyle başa çıkabilmenin yolu ise aslında oldukça basit: Vücudunu sıcak tutmak ve bel bölgende ani zorlamalardan kaçınmak. Belki de bugün biraz daha yavaş hareket etmen ve kendine biraz daha fazla özen göstermen gerekiyordur. Unutma ki sağlıklı bir beden, sağlıklı bir ruh anlamına gelir ve bu, hayatındaki her şeyi daha olumlu bir şekilde etkiler. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

