Sevgili Balık, bugün sağlığının tamamen 'ses ve titreşim' odaklı bir boyutta seyrettiğini fark edeceksin. Seslerin ve titreşimlerin, iç organlarının ve dolaşım sisteminin işleyişinde ne denli etkili olduğunu bugün daha net bir şekilde anlayacaksın.

Belki de ilk kez, dinlediğin müziğin veya bulunduğun ortamdaki seslerin, hatta uğultuların bile bedenin üzerindeki etkisini bizzat hissedeceksin. Bu durum, seslerin sadece kulağının duyduğu birer frekans olmadığını, aynı zamanda bedeninin de bu seslere karşı bir tepki verdiğini anlamanı sağlayacak.

Kaotik ve rahatsız edici gürültülerden kaçıp düşük frekanslı, ritmik ve sakinleştirici seslere yönelmek, sağlığınız üzerinde olumlu bir etki yaratacak. Bu tür sesler, tansiyonunu ve nabzını en ideal seviyeye çekerek, bedeninin daha rahat ve dengeli bir şekilde çalışmasını da sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…