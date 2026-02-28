onedio
1 Mart Pazar Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu
1 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Mart Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Mart Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün sağlığının tamamen 'ses ve titreşim' odaklı bir boyutta seyrettiğini fark edeceksin. Seslerin ve titreşimlerin, iç organlarının ve dolaşım sisteminin işleyişinde ne denli etkili olduğunu bugün daha net bir şekilde anlayacaksın.

Belki de ilk kez, dinlediğin müziğin veya bulunduğun ortamdaki seslerin, hatta uğultuların bile bedenin üzerindeki etkisini bizzat hissedeceksin. Bu durum, seslerin sadece kulağının duyduğu birer frekans olmadığını, aynı zamanda bedeninin de bu seslere karşı bir tepki verdiğini anlamanı sağlayacak.

Kaotik ve rahatsız edici gürültülerden kaçıp düşük frekanslı, ritmik ve sakinleştirici seslere yönelmek, sağlığınız üzerinde olumlu bir etki yaratacak. Bu tür sesler, tansiyonunu ve nabzını en ideal seviyeye çekerek, bedeninin daha rahat ve dengeli bir şekilde çalışmasını da sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

