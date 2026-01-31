onedio
Şubat 2026, Aylık Burç Yorumu

31.01.2026 - 18:01

Gökyüzü Şubat ayında bir hayli hareketli! Balık ve yükselen Balık burçları Şubat ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Şubat ayı nasıl geçecek? Bu ay Balık ve yükselen Balık burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu aylık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu ay senin için birçok sürprizle dolu. Şubat ortasında Güneş'in burcunda parlamasıyla birlikte enerjin tavan yapacak. Hatta sıkı dur; zira bu ay senin için adeta bir sahne olacak ve bu sahnede ışıldayacaksın... Kendini yeniden keşfetme, belki de görünümünden hedeflerine kadar birçok alanda değişiklikler yapma fırsatı bulacaksın. Kendini yeniden tanımlaman için harika bir fırsat bu!

20 Şubat'ta gerçekleşecek olan Satürn ile Neptün kavuşumu ise hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatı sunuyor. Belki de uzun zamandır kafanda dolanan bir fikir, bu kavuşum sayesinde ilk kez gerçekçi bir form kazanabilir. Bu ay, sezgilerinin ve disiplininin birlikte hareket ettiğine şahitlik edeceksin. Ayrıca bu süreçte yeni bir bakış açısı da kazanacak ve kendine yeni bir hayat çizeceksin!

Peki ya aşk? Aşk için ayın sonunu beklemen gerekebilir. Ayın son haftasında Merkür ile Venüs kavuşumu, aşk hayatında büyülü bir atmosfer yaratıyor. Belki bir söz, belki paylaşılan bir sessizlik bile kalbine dokunacak derinlikte olabilir. Bu ay aşk hayatında masalsı ama bir o kadar da öğretici bir dönem seni bekliyor. Partnerinle yeniden aşka hazır ol... Tabii bekarsan, geçmişte yarım kalan bir hikaye de Merkür'ün büyüsü ile tamamlanabilir! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

