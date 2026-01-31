Sevgili Balık, bu ayın 18'inde Güneş, burcuna adım atıyor. Bu durum ise bedeninin sesini yükseltmeye başlıyor. Şubat boyunca, yorgunlukla sezgilerini karıştırmamak çok önemli. Unutma ki dinlenme ihtiyacını görmezden gelmek, enerjini hızla tüketebilir. Kendine zaman ayır, dinlen ve enerjini toparla.

Ayın sonlarına doğru ise bedenini yumuşatacak ama aynı zamanda hassaslaştıracak bir etki yaratacak gökyüzü. Bu dönemde aşırı uyarana maruz kalmak (gürültü, kalabalık, ekran ışığı gibi) seni daha çabuk yorabilir. Kendini korumanın en iyi yolu ise bu tür uyarıcılardan uzak durmak olacaktır. Bu ay sağlığın, sakinlik ve sınırlarla güçleniyor. Görünen o ki ihtiyacın olan sükunet! Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…