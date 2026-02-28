Sevgili Balık, bu ayın başında karşıt burcunda gerçekleşen Ay tutulması, ikili ilişkilerini ve iş birliklerini tam bir dönüşüm sürecine sokuyor. Bu tutulma, adeta bir kadersel süzgeç gibi çalışarak seni cesur kararlar almaya ve belki de bazı ortaklıklardan vazgeçmeye yönlendiriyor. İş hayatında bu büyük değişikliği gerçekleştirmen, aslında seni daha çok ışıldaman gereken alanlara ve projelere yönlendiriyor. Bu dönüşüm süreci, kariyerinde kendi başına hareket etmenin verdiği eşsiz özgürlüğü ve gücü sana kazandırıyor. Artık başkalarının fikirleri ve düşünceleri değil, kişisel hedeflerin ve düşüncelerin önceliğini alıyor.

Ayrıca, ayın ortasında seni etkisi altına alacak olan Güneş’in enerjisi de unutulmamalı. Bu kozmik enerji, finansal bağımsızlığını ilan etmek ve kazançlarını artırmak için adım atmanı teşvik ediyor. Yeteneklerini paraya dönüştürebileceğin yeni projelerle birlikte, iş hayatında daha görünür ve talep edilen bir konuma gelebilirsin. Kendi değerini bildiğin ve kendine güvendiğin sürece, her cesur adımın bir karşılığı olduğunu göreceksin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…