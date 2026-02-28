onedio
Mart Balık Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu
Mart 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

28.02.2026

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mart ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Balık ve yükselen Balık burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mart ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mart ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu ay Satürn ve Plüton, bir altmışlık açı oluşturarak seninle bir mesaj paylaşıyor: İlişkilerindeki güvensizlikleri göz ardı etme, üzerine git. Sevgilin ya da flörtünle arandaki ilişkinde, belki de bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorsun. Acaba karşındaki kişi sana tamamen dürüst mü? İşte bu ay, bu sorunun peşine düşmenin tam zamanı.

Belki de bir şeylerin altını kazımanın zamanı geldi. Evet, bu süreçte bazı gerçekler canını acıtabilir ama unutma ki gerçekler her zaman özgürleştirir. Bu ay, belki de bir ihaneti ortaya çıkarabilirsin. Gizli bir ilişkiyi ya da belki de arkadan dönen entrikaları fark edebilirsin. Eğer kalbinin derinliklerinde bir şüphe varsa, bu ay üzerine gitmekten sakın korkma! Tabii ki tüm bu şüphelerinin sonunda hiçbir şey çıkmayabilir. Belki de sadece derin bir nefes alıp kuruntularından kurtulursun. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

