Sevgili Koç, bu ay Merkür'ün geri gidişinin etkisiyle, yanlış anlaşılmalarla dolu olabilir. Bu durum, artık geçmişte kaldı sandığın bazı ilişkileri tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Belki de eski aşklarını, geçmişteki duygularını yeniden gözden geçirebilirsin.

Ayın sonlarına doğru ise Venüs'ün zarif geçişi ile bu karmaşık durum, yerini netliğe ve anlaşılırlığa bırakacaktır. Zira bu geçiş, ilişkilerinde ne istediğini çok daha net bir şekilde anlamanı sağlayacak. Kalbini yeni birine açmadan önce, belki de ilk kez gerçekten ne istediğini, ne arzuladığını düşünme fırsatı bulacaksın. Bu durum, seni gerçek aşka çeken bir yolculuğa dönüşebilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…