Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Mart Koç Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
Mart 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.02.2026 - 18:01

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mart ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Koç ve yükselen Koç burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mart ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mart ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu ay Merkür'ün geri gidişinin etkisiyle, yanlış anlaşılmalarla dolu olabilir. Bu durum, artık geçmişte kaldı sandığın bazı ilişkileri tekrar gündeme gelmesine neden olabilir. Belki de eski aşklarını, geçmişteki duygularını yeniden gözden geçirebilirsin. 

Ayın sonlarına doğru ise Venüs'ün zarif geçişi ile bu karmaşık durum, yerini netliğe ve anlaşılırlığa bırakacaktır. Zira bu geçiş, ilişkilerinde ne istediğini çok daha net bir şekilde anlamanı sağlayacak. Kalbini yeni birine açmadan önce, belki de ilk kez gerçekten ne istediğini, ne arzuladığını düşünme fırsatı bulacaksın. Bu durum, seni gerçek aşka çeken bir yolculuğa dönüşebilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

Sağlığın İçin Bu Ay Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Koç burcu için sağlık açısından nasıl bir ay olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

