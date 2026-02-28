Sevgili Koç, Mart ayının ilk günlerinde yaşanan büyüleyici tam Ay tutulması, iş hayatında sıradanlığı ve monotonluğu alıp götürüyor. İşteki rutininin içinde seni tüketen, enerjini ve verimliliğini azaltan her ne varsa, bu ayın dinamik enerjisiyle birlikte onları tarihe karıştırma fırsatın doğuyor. Şimdi, daha organize ve düzenli bir hayat kurmak için gereken disiplini de bulacaksın. Bu yenilenme ve değişim süreci sayesinde, önümüzdeki haftalarda iş hayatındaki sorumluluklarını daha rahat, sakin ve huzurlu bir şekilde yönetmeye başlayacaksın.

Ayın ikinci yarısında ise Güneş, burcuna giriş yapıyor ve bu da kişisel hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğun enerjiyi sana geri kazandırıyor. Adeta senin devrine giriş yapmak, projelerde liderlik yeteneklerini daha belirgin bir şekilde sergilemen ile taçlanıyor. Bekleyen işlerini hızlandırmak ve yeni başlangıçlar yapmak için de bir fırsat olabilir bu süreç. Zira Mart ayının enerjisi ile kazandığın motivasyon, ay sonuna kadar her fırsatı değerlendirmen ve başarılı olman için seni destekleyecek. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…