Sevgili Yay, bugün kazanç ve prestijini artırmak için mükemmel bir gün! Merkür ve Venüs'ün seni desteklediği bugün, zirveyi hayal etmelisin. Elbette her adımını dikkatle ve stratejik bir şekilde atmalısın. Ama sonunda en iyi olmak için mücadele etmelisin. Tam da bu yüzden, daha fazlasını istemekten ve daha fazlasını yapmaya çalışmaktan tereddüt etmemelisin.

Hırslı, kararlı ve kendinden emin adımlarla ilerlerken ortaklıkları da düşünmelisin tabii. Tek başına yapabileceklerinden fazlasını yapma ihtimalin var zira! Tabii doğru kişi ile iş birliği yapmak ve adımlarını güvenli bir şekilde atmak son derece önemli. Başarı istiyorsan, oyunun kurallarını belirlemen gerektiğini de unutmamalısın! Hadi, göster kendini.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise ilişkini netleştirme ve duygularını ifade etme zamanı geldi çattı. Kaçmak yerine, problemlerini çözme yoluna gitmek, halının altına süpürdüğün gerçeklerle yüzleşmek... Zor değil mi? Ama bir o kadar da gerekli! Çünkü aşka dair bir düzen ise istediğin bu görünmez ama hissedilir pürüzler ortadan kalkmalı. Güven, sevgi ve şefkat de bir arada olmalı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…