Sevgili Yay, bugün kaçmak yerine, belki de biraz zor olsa da aşkı netleştirme zamanı geldi. Merkür'ün retrosunda olduğumuz şu dönemde, aşk hayatın için yapabileceğin en iyi şey, sorunlara çözüm bulmak olmalı Zira eteğindeki taşları dökmek, seni rahatlatacak ve daha iyi hissetmeni sağlayacaktır.

Bu süreçte, isteklerini açıkça ifade etmekten çekinmemelisin. Önce kendine karşı dürüst olmalı, sonra da partnerine karşı. Tabii eğer ilişkiden beklediklerini alamıyorsan, bunu kabullenmek zorunda olmadığını da unutmamalısın. Sonuçta, ilişkiler bir denge oyunudur. Eğer iki taraf da mutlu değilse, sonun ne olacağı bellidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…