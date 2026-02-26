Sevgili Yay, bugün göklerdeki hareketlilik ikili ilişkiler ve ortaklık alanlarına etki ediyor. Zira, Merkür retrosu başlıyor ve bu durum hayatının bu bölümünü etkileyecek. Belki de bir iş ortağının fikir değiştireceği ya da iş birliğinin son bulması gündeme bomba gibi düşebilir. Bu durum ise seni maddi anlamda zorlasa da aslında özgürlüğün ve bağımsızlık alanın üzerine düşünmeye itebilir.

Şimdi iyi düşün; ortaklarınla ilerlemek mi, yoksa tek başına var olmak mı? İşte bu hayli kritik bir karar... Retronun da etkisi ile acele karar verme. Fikir ayrılıkları ve çatırtı sesleri, refleks ile hareket etmeni sağlarsa iki kere düşün! Attığın her adımda kârını düşün. Gerekiyorsa bağımsızlığını al ama gerekmiyorsa çıkarların doğrultusunda hareket et deriz!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kaçmak yerine konuyu netleştirme vakti! Merkür retrosunda aşk için yapacağın en iyi şey çözüm bulmak olacaktır. Emin ol, eteğindeki taşları dökme sana kendini daha iyi hissettirecektir. Tabii bu süreçte isteklerini de açıkça ifade etmelisin. Önce kendine sonra da partnerine karşı dürüst olmalı, ilişkiden beklediğini alamıyorsan buna tahammül etmek zorunda olmadığını düşünmelisin. Zira ilişki bir denge oyunu, iki taraf da mutlu değil ise sonu belli!