Sevgili Yay, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Mars ve Chiron'un muhteşem altmışlığı, yaratıcı bir cesaret aşılayacak sana. Uzun zamandır beklediğin teklif kapını çalabilir. Özellikle medya, eğitim ya da sosyal platformlarla ilgili bir iş bulmayı hayal ediyorsan, gözünü dört açmalı ve karşına çıkan fırsatları dikkatle değerlendirmelisin.

Galiba artık biraz da risk almanın zamanı geldi, sevgili okur. Unutma ki risk almak aynı zamanda yeni deneyimler kazanmak demektir. Ve bugün, bu deneyimlerin başlangıcı olabilir. Yeni iş ve düzende kendine, yaratıcı ve güçlü bir rol bulabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, bugün seni bekleyen bir sürpriz olabilir. Aniden gelişen bir buluşma, kalbini hızlandırabilir. Bekarlığı bitirecek o enerji dolu kişiyle hızlı bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Kim bilir, belki de bu kişi bir anda hayatına sızıp hayatının aşkı olabilir. Sahi, bir yabancıyla kendi sınırlarını aşmaya ve aşka kendini öylece bırakmaya var mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…