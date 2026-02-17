Sevgili Yay, bugün Güneş'in Balık burcuna geçişiyle birlikte, kariyer evinde ışıklar yanıyor ve senin yıldızın parlamaya başlıyor. Tabii bu durumda iş hayatında daha görünür hale geliyorsun ve sorumlulukların artıyor. Bu dönemde, üst düzey bir görüşme, terfi ihtimali ya da yeni bir görev gibi önemli kariyer fırsatları gündeme gelebilir. Sahne tamamen senin ama bu kez sadece zekanı değil, sezgilerini de kullanman gerekecek.

Toplum önündeki imajın da bu dönemde güçleniyor. Sosyal medya, sunumlar, lansmanlar ya da geniş kitlelere hitap eden işler açısından güçlü bir başlangıç sürecine giriyorsun. Bu arada eğer kendi işini yapıyorsan, marka değerini yükseltmeye de odaklanmalısın. Tam da bu noktada stratejik bir iş birliği, sana prestij kazandırabilir ve işini daha da ileriye taşıyabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da keyifli bir hareketlilik başlıyor. Eğer akşam saatlerinde bir workshop ya da atölyeye katılmayı planlıyorsan, sakın erteleme. Bir yabancı ile bilikte bolca eğleneceğin bu etkinlik çıkışında yalnız yürümeyebilirsin... Onunla eve dönebilir ya da tüm günü onunla geçirme heyecanına kapılabilirsin. Hayattan tat almaya ve keyifli paylaşımlara odaklan bugün. Tabii bunun için hayata karış. bir Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…