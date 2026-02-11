Sevgili Yay, bugün gökyüzünde gerçekleşen Merkür ile KAD kavuşumu, ortaklıkları ve iş birliklerini etkileyerek hayatına yeni bir soluk getirebilir. Kariyerinde belirleyici bir rol oynayacak olan bir konuşma, bugün seninle aynı hedefe yürüyen biriyle gerçekleşebilir. Bu konuşma, yeni bir iş ortaklığına ya da cazip bir teklife de yol açabilir. Tam da bu noktada, uzun vadede sana büyük fırsatlar sunabilecek

Merkür etkisinde bugün, kendini yalnız hissettiğin anlar da olabilir tabii! Ancak başarıya ulaşmanın en etkili yolunun doğru insanlarla birlikte yürümek olduğunu anlayacaksın. Bu kişiler, seni hedeflerine çok daha hızlı ulaştırabilir unutma. Bugün verilecek sözlerin ağırlığı ise büyük olabilir, bu yüzden her sözü dikkatle dinlemekte fayda var. Birlikte çıkılan yollarda uzun süre yürümek şart olabilir!

Peki ya aşk? Aşk hayatında da önemli gelişmeler yaşanabilir. 'Biz nereye gidiyoruz?' sorusu bugün açıkça konuşulabilir ve bu konuşma, ilişkinin yönünü belirleyebilir. Partnerinin sana verdiği sözler ya da kurduğu gelecek hayalleri, bugün önem kazanabilir. Çünkü artık ilişkinde daha güçlü bağ kurmaya, aşkı daha derin hissetmeye ve kalbini çalan partnerin ile bir yuva kurma enerjisine ihtiyaç duyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…