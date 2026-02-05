Sevgili Yay, bugün senin için özel bir gün olacak. Çünkü Merkür, hayalperest Balık burcuna geçiş yapıyor ve bu durum, kariyer yaşamında ev ve iş dengesini yeniden şekillendirecek. İç huzurun bozulduğunda iş performansının da doğrudan etkilendiğini bugün daha net bir şekilde görebilirsin. Zira, çalışma ortamında beklenmedik bir şekilde duygusal bir konu ön plana çıkabilir. Tabii böyle anlarda da sakin kalmalısın bugün!

Bu arada, geçmişten gelen ve belki de unuttuğunuz bir konu da Merkür'ün etkisiyle tekrar gündeme gelebilir. Ancak bu sefer durumlar farklı olabilir. Kapanmamış dosyalarını yeniden açarken, farklı bir yaklaşım sergileyebilirsin. Aynı yerden değil, belki de hiç düşünmediğin bir kapıdan çözüm bulabilirsin. Şimdi iş dünyasında da aile içinde de kusursuz bir düzen oluşturmanın tam sırası, buna odaklan!

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise güven ihtiyacının öne çıktığını görüyoruz. Duygusal olarak kendini güvende hissedebileceğin, sığınabileceğin bir alan arayışı içerisindesin. Ev hissi veren, sıcak ve samimi bir yakınlaşma bugün seni cezbedebilir... Kalbin, kimin doğru kişi olduğunu bilecek. Bunu sakın unutma ve aşkın sesine kulak ver. Belli ki günün sonunda aşk var! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…